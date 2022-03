Nieky Holzken verliest eerste gevecht van 2022: Thaise vechter slaat Helmonder knock-out

Na hobbelige voorberei­ding is Nieky Holzken klaar voor opstap richting nieuw wereldti­tel­ge­vecht: ‘Ben nu beter dan twee jaar geleden’

Nieky Holzken (38) heeft wel eens een minder hobbelige aanloop gekend naar een gevecht. De kickbokser uit Helmond zat ruim een week in onzekerheid of ONE Championship nog een andere tegenstander voor hem kon vinden. Want zijn Russische tegenstander mocht niet vechten. Begin deze week kreeg Holzken goed nieuws, waarna hij direct op het vliegtuig naar Singapore stapte. ,,Lijkt me logisch dat ik snel weer om de wereldtitel vecht.”

25 maart