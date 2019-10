Nieky Holzken verliest in intens gevecht van Regian Eersel, Helmonder grijpt naast wereldtitel

Vanaf de tweede ronde trok Eersel de wedstrijd meer naar zich toe, in de derde ronde was het eigenlijk hetzelfde verhaal, en had Eersel in die ronde ook de overhand. Ook in de vierde ronde was de Amsterdammer meer in de aanval dan Holzken, zonder dat er echt beslissende klappen vielen. In de laatste ronde werd het verschil ook niet meer gemaakt met een knock-out, uiteindelijk wees de jury Eersel terecht als winnaar van het gevecht aan. Dat besefte Holzken zich ook voor het finale besluit van de jury.