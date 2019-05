Nieky Holzken wil in Azië de cirkel rondmaken: ‘Voor mijn gevoel begint het hier pas’

1, 2: Eindhovense euforie

Donderende housebeats klonken er in 2011 in sporthal de Haagdijk in Eindhoven toen Nieky Holzken (destijds 27) de ring betrad voor zijn titelgevecht tegen Thilo Schneider. De Helmonder was oppermachtig en pakte zijn eerste wereldtitel bij de WFCA, een kleine bond. Hij was er niet minder blij om: ,,Hier heb ik tien jaar voor getraind.” In 2012 verdedigt hij die titel in Eindhoven tegen Karapet Karapetyan. Dan is het tijd voor het échte, grote werk.