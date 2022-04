Nienke Jonk heeft het gevoel dat ze over het water heen vliegt: ‘Dat voelt zo lekker’

EQMZwemster Nienke Jonk (20) uit Hoogerheide werkt in Eindhoven keihard aan haar doel: over iets meer dan twee jaar op de Olympische Spelen staan in Parijs.

Nienke Jonk behoort tot een nieuwe generatie zwemmers die door bond KNZB wordt gekoesterd. Het 20-jarige talent uit Hoogerheide werd opgenomen in Team24, het latere Olympic Talent Team voor neosenioren binnen de zwemacademie.

,,Dat project was er om ons in 2024 in Parijs te krijgen en dat doel staat voor mij zeker nog. Ik train nog steeds keihard voor de Olympische Spelen en hopelijk gaat het lukken”, zegt Jonk, iemand waarvan KNZB-coaches hopen dat ze in het aardig gapende gat springt dat Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben achtergelaten.

Talentengroep S-1

Jonk woont in Eindhoven, waar ze aan de pabo studeert en vele trainingsuren maakt onder trainer Patrick Pearson bij het High Performance Centre. In de topsportgroep S zitten onder anderen Maaike de Waard, Kim Busch en Marrit Steenbergen. Jonk maakt in de nieuwe structuur deel uit van talentengroep S-1, die er is om jonge zwemmers de laatste fase van ontwikkeling te bieden richting de wereldtop.

,,De groep die op randje zit van de WK’s en EK’s, zeg maar. Hoe dicht ik al op die toernooien zit, is lastig te zeggen. Als ik de lijn die ik te pakken heb door kan zetten, komt het ervan. Al weet je nooit hoe het in topsport gaat lopen.”

Jonk had een druk weekeinde bij de Eindhoven Qualification Meet in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Ze combineerde op de langebaan de sprintnummers op de vlinderslag en borstcrawl en haalde drie keer de A-finale en een keer de B-finale. De videobeelden heeft ze teruggekeken. ,,Voor de details, wat er beter kan”, aldus Jonk.

Quote Iets technisch of en keerpunt, zulke punten geven me houvast Nienke Jonk (20), zwemster van PSV

,,Vroeger keek ik heel erg naar de tijden, nu naar waarop ik mezelf kan verbeteren. Daar ben ik mee aan de slag geweest. Wat kan ik in de volgende wedstrijd beter doen? Iets technisch of en keerpunt, zulke punten geven me houvast. Dan maak je het voor jezelf specifieker en dat racet veel fijner. Natuurlijk zit die streeftijd nog wel in mijn achterhoofd. Maar via die verbeterpunten komt dat vanzelf wel”, stelt Jonk na haar vijfde plaats op de 100 meter vlinderslag.

Haar focus lag in die race op de volgende slag. ,,Op de terugweg ging ik steeds rechter zwemmen, veel minder op de golfbeweging. Dus dan gaat het in mijn hoofd van ga die golf in… golf, golf, golf.”

Vlinderslag machtig mooi

Jonk vindt de vlinderslag machtig mooi, blijkt ook uit de ode die volgt. ,,Veel mensen vinden het een moeilijke slag, maar voor mij komt die beweging van nature. Als je ’m goed racet, heb je het gevoel dat je over het water heen vliegt en dat voelt zo lekker. Je gaat best wel dood, maar ook dat vind ik stiekem fijn.”

Ze keek de stiel af bij Ranomi Kromowidjojo. ,,Nu train ik wel eens samen met Maaike de Waard, maar je bent toch altijd met individuele verbeterpunten bezig. Je kunt meer leren van hoe iemand racet”, aldus Nienke Jonk. Hoe ze het gat met De Waard en co de komende jaren denkt te dichten en limieten te zwemmen? ,,Werken aan de inhoud, dat ik kan beuken. En blijven focussen op die houvast-puntjes.”

