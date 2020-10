Nieuw contract en comeback in november voor Nieky Holzken bij ONE Championship: ‘Ik blijf dé uitdager’

Coronabe­sluit brengt voorberei­ding PSV Vrouwen op Champions League in gevaar

14 oktober Ook de vrouwen eredivisie ligt voorlopig stil. Premier Mark Rutte had het dinsdagavond in zijn persconferentie expliciet over de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Voetbalbond KNVB ging woensdag om tafel met het Ministerie van VWS om af te kaarten of de vrouwen eredivisie daar ook onder valt of dat alleen de mannen nog mogen voetballen. Dat laatste is nu de uitkomst.