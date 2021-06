‘Nieuw-Zeelander’ strijdt namens Nederlander om de wereldtitel in het poolen

Een-tweetjeZes Nederlanders strijden vanaf zondag in Milton Keynes in Engeland om de wereldtitel in het poolbiljarten en een bedrag van 50.000 dollar. Onder hen Marco Teutscher (29) uit Eindhoven.

Je bent een aantal jaren geleden verhuisd naar Nieuw-Zeeland, maar je vertegenwoordigt Nederland. Hoe zit dat?

,,Ik ben nog steeds heel trots om voor Nederland uit te komen, alleen is Nieuw-Zeeland de plaats waar ik me goed kan ontwikkelen als sporter en mens. Ik ben zeer blij dat ik beide landen kan vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik dat nog lang kan doen. Er nemen in totaal zes Nederlanders deel. Niels Feijen is de bekendste en een wereldtopper. Uit de regio Eindhoven komen Marc Bijsterbosch en Deurnenaar Jan van Lierop. We zitten allemaal in een bubbel.”

Heeft corona de voorbereiding nog beïnvloed en wat zijn je verwachtingen?

,,Nieuw-Zeeland heeft niet heel lang te maken gehad met corona. We hebben in totaal slechts twee maanden lockdown gehad. In die tussentijd heb ik bij een vriend gewoond die thuis over een pooltafel beschikte. Over de verwachtingen is moeilijk wat te zeggen na veertien maanden geen internationale toernooien te hebben gespeeld. Ik heb gelukkig hier wel een aantal toernooien gehad dus dat heeft me wel geholpen om scherp te blijven.”

Je hoeveelste WK-deelname is dit?

,,Ik geloof dat dit mijn zevende deelname aan een wereldkampioenschap is. Alleen maar bij de heren en dus geen jeugd. Resultaten tot nu toe zijn meestal rond de 33ste plaats en eenmaal 17de. Dit wordt de eerste keer dat het door Matchroom wordt georganiseerd. Ik denk dat dat voor de 128 deelnemers en het toernooi wel veel beter is.”

Je hebt evenals Marc Bijsterbosch en Ivar Saris veel geleerd van Marcel Nendels van SPC Woensel. Gebruik je die ervaring om ook het niveau van de poolbiljarters in Nieuw-Zeeland te laten stijgen?

,,De basis die ik van Marcel Nendels bij Snooker– en Poolcentrum Woensel uit Eindhoven heb meegekregen, is iets wat ik met de jeugd in Nieuw-Zeeland deel. Het niveau is hier in de laatste paar jaren flink omhoog gegaan. Samen met andere coaches werken we met de jeugd. Het lesgeven aan de jongeren is iets waar ik veel plezier aan beleef.”

Hoe bevalt het je daar? En hoe ziet het dagelijks leven er eigenlijk uit in Nieuw-Zeeland?

,,Ik werk samen met een bedrijf dat Massé heet. Met deze firma begeleiden we het jeugdteam. Ik deel mijn kennis met het bedrijf dat alles te maken heeft met de keusport. Ik help mee om de toernooien groter aan te pakken. Mijn vrije tijd besteed ik aan het water. Om te vissen is Nieuw- Zeeland daar het juiste land voor. Ik kan geen betere plaats dan hier vinden.”