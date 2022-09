Nieuwe coach Oranje-Rood wil om de knikkers spelen: ‘play-offs het enige juiste doel’

Eveline Saalberg steunt Femke en Lieke bij het EK liever vanuit bed

Geen finale 400 meter voor Eveline Saalberg op het EK. Die eindstrijd met Femke Bol en Lieke Klaver bekijkt ze woensdagavond niet in het stadion, maar vanuit haar hotelbed. Want zo denkt ze die twee later deze week te kunnen helpen in mogelijk de finale van de 4x400 meter.

20 augustus