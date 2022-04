Nieuwe machine én bakkenist bewijzen zich in Markelo: Bax kent perfecte start in WK zijspancross

Er stond absoluut geen maat op Bax en zijn nieuwe bakkenist voor dit seizoen, Cermak, in Markelo. Al tijdens de kwalificaties was het duo dominant en ook op zondag was de gloednieuwe Husqvarna met nummer 82 een klasse apart. Een paar jaar geleden ging Bax in zee met Yamaha om een eigen machine te ontwikkelen, dat ging helemaal mis. Dit keer werkt hij met Husqvarna en rijdt hij als enige titelkandidaat met een 4-takt machine in plaats van een 2-takt. Het voordeel is dat de motor lichter is, maar het is altijd spannend, zeker met de geschiedenis in het achterhoofd, of het voordeel eruit komt. Vooralsnog lijkt dat wel het geval.