Nieuwe pitreporter Stéphane Kox zoekt naar balans: ‘Kritisch én enthousiast zijn’

‘Mooi’ dat Harrie Lavreysen er een ‘flinke concurrent’ bij heeft gekregen

Met een tweede plaats in de keirin en de vierde opeenvolgende zege in het sprinttoernooi heeft Harrie Lavreysen zaterdag de eindzege in de Champions League soeverein veilig gesteld. Ook al kwam de Duitser Stefan Bötticher aardig dicht bij hem in de buurt. Maar dat vindt Lavreysen alleen maar ‘mooi’.

5 december