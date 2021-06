Nieuwe preses basketbalclub Almonte: ‘Misschien moeten we Rik Smits eens bellen’

Nog 196 leden voor Almonte

Almonte is de enige Eindhovense basketbalclub met jeugdleden. Maar de Almonte-jeugd haakt op een bepaald moment af. Er is namelijk geen toekomstperspectief voor junioren, want bij de senioren ontbreekt het de club aan een mannenploeg. En de jeugdcontributie ligt in Eindhoven aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in het zuiden is. Dat geldt voor zowel de U10 als de U12 en de U14. In laatstgenoemde groep betaalde de Almonte-speler voorheen 353 euro per jaar. Het gemiddelde in het zuiden, berekend over 55 clubs, was 222 euro. ,,Wacht even”, zegt de preses. ,,De zaalhuur voor clubs als BC Bladel en Achilles ‘71 uit Nuenen, is beduidend lager dan hier. We zetten ook vol in op de jeugd. De technische commissie van Almonte heeft een programma geschreven. We willen meer kids binnenhalen, deels door het geven van clinics op scholen. En we bieden een gedegen programma aan. Trainen en spelen onder leiding van goede trainers. Maar we willen de jeugd ook normen en waarden bijbrengen. Winnen is leuk, maar heeft geen prioriteit. Verder vinden wij het van belang, dat er minimaal één mannelijke seniorenploeg komt. Dat wij geen enkele mannenploeg in de competitie hebben, schaadt het imago. Maar we werken daar ook aan. Almonte moet weer een familie worden. Een plek, waar je graag komt. Om te spelen, maar ook voor het sociale.”