Nieuwkomer Fortuna Sittard brengt PSV eerste nederlaag van het seizoen toe: ‘We halen zelf de trekker niet over’

Mogen starten met drie thuiswedstrijden en dan slechts vier punten en twee doelpunten achter de naam hebben staan. Moeten de Eindhovense fans zich al zorgen beginnen maken, Rick de Rooij? ,,Nee, maar er is wel werk aan de winkel.”

,,Ik vind dat we niet van Fortuna Sittard mogen verliezen, want wij hebben veel meer kwaliteit. Het is dus helder dat er nog iets bij moet. Als trainer kun je de ballen er niet voor je team inschieten. Van de tien aandachtspunten scoren we er op negen goed, maar de belangrijkste, de doelpunten, missen we. Anders win je deze wedstrijd met 6-2, nu is het een klotemiddag.”

De bezoekende ploeg van oud-bondscoach Roger Reijners, met de Veldhovense Dana Foederer als controlerende middenveldster, kwam zaterdag via Tessa Wullaert aan de voorsprong. De Belgisch recordinternational liet haar klasse zien en zette Fortuna Sittard op een behoorlijk gevulde PSV Campus De Herdgang voor rust op 0-1. Een paar minuten later liet Charlotte Hulst de kans om de marge direct te verdubbelen liggen.

Scoren al tijden een probleem voor PSV

Er vielen ook kansen voor PSV te noteren, maar voorin wisten Amalie Thestrup, Joëlle Smits en Esmee Brugts het net niet te vinden. Gwyneth Hendriks knalde een rebound na een kopbal op de paal vol op Fortuna-keepster Diede Lemey en die terugstuitbal trapte Mandy van den Berg dan weer over. Het is niet alleen het verhaal van deze wedstrijd, scoren is al tijden een probleem voor PSV. Een schot van invalster Shanique Dessing werd - alsof ie er niet in mocht - op spectaculaire wijze uit de doelmond gekopt. Aan de andere kant ontstond er ruimte en maakte invalster Hanna Huizenga het karwei voor de Limburgers af: 0-2.

Quote Goals zijn duur in Eindhoven. Terwijl de kansen niet moeilijk waren en het ook niet één speelster is die niet scherp is Rick de Rooij (43), trainer PSV Vrouwen

De Rooij, wiens contract in de zomer werd verlengd tot 2025, vond na de eerste nederlaag van dit seizoen wel dat PSV zich goed had hersteld van het gelijkspel (1-1) tegen ADO Den Haag. ,,We speelden met veel druk op de tegenstander en dat resulteerde in een kans of acht. Waar het om gaat is dat we zelf de trekker niet overhalen. Goals zijn duur in Eindhoven. Terwijl de kansen niet moeilijk waren en het ook niet één speelster is die niet scherp is. Het is met z’n allen niet scoren”, zei De Rooij.

Genoeg om over na te denken dus voor de PSV-trainer en zijn speelsters na deze valse start, met aanstaande vrijdagavond alweer FC Twente-uit op het programma. Die wedstrijd tegen de titelverdediger in de eredivisie had de eerste echte test moeten zijn. ,,Op de volgende training zal ik de groep duidelijk maken dat het met de strijd en beleving wél goed zat. Als je op de tribune naar deze wedstrijd hebt zitten kijken, zag je wel het PSV dat ik graag wil zien. Dit is de identiteit van PSV. Daar kunnen we de komende weken mee verder”, aldus De Rooij, die er nog een andere statistiek bijhaalde en die een positieve draai gaf. ,,Vorig jaar wonnen we thuis zo wat alles en uit bijna niets, dus nu moeten we de punten maar in de uitwedstrijden gaan halen.”

PSV - Fortuna Sittard 0-2: 34. Wullaert 0-1, 84. Huizenga 0-2.

Opstelling PSV: Alkemade; Hendriks, Van Es, Van den Berg (60. Dessing); Bross (46. Coolen), Biesmans (82. Kuijpers), Kaagman, Brugts, Worm (60. Levels); Thestrup (60. Ripa), Smits.

Stand Azerion Eredivisie Vrouwen (per 15-10): 1. Feyenoord 3-9, 2. ADO Den Haag 3-7, 3. Ajax 2-6, 4. FC Twente 2-6, 5. Fortuna Sittard 4-6, 6. PSV 3-4, 7. Excelsior 3-3, 8. vv Alkmaar 3-1, 9. sc Heerenveen 3-1, 10. Telstar 2-0, 11. PEC Zwolle 2-0.

Teleurstelling bij Janou Levels, die inviel bij PSV.

En vreugde bij Fortuna Sittard, dat de eerste confrontatie ooit met PSV wint.