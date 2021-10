NK was een tussendoortje, nu eerst de marathon voor judoka Sanne van Dijke: ‘Dat wordt een slijtageslag’

Er kan bijna geen groter verschil zijn: de explosiviteit die je nodig hebt voor een paar minuten pieken op de tatami of de lange adem voor een marathon. Geen wonder dat Sanne van Dijke haar judotrainingen na de Olympische Spelen niet direct weer opgepakt heeft, met de marathon in het vooruitzicht. ,,Dit NK was echt voor het publiek, de fans. Het is leuk dat er iemand meedoet die op de Olympische Spelen heeft gestaan. Maar je moet het niet zien als begin van een nieuwe judocyclus, dat is pas in januari.”