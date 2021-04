Nog een Dakar Rally op de motor kan Paul Spierings zijn vrouw en kinderen niet aandoen

Doek valt alsnog voor basketbal­com­pe­ti­ties

2 april Alleen de eredivisie bij de mannen en vrouwen gaan nog door bij het basketbal. Voor alle overige clubs is het seizoen over. Dat heeft de basketbalbond (de NBB) deze week besloten. Vier weken geleden was al bekend dat tachtig procent van alle teams in het zuiden geen competitie meer wilde spelen.