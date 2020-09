ODC-coach Roland Dost: ‘Alf van den Enden was trots dat ik zijn ploeg overnam’

Zijspanduo Willemsen/Bax spot in Berghem met alle logica

13 september Daniël Willemsen en Robbie Bax spotten in Berghem met alle logica. Dit seizoen trainden ze nog geen meter samen. Sterker nog, de jongste van de Bax-broers had sinds januari niet meer in het bakje van een zijspan gestaan. Het duo zette op motorpark Nieuw Zevenbergen de openingswedstrijd van het open Nederlands kampioenschap (ONK) naar zijn hand.