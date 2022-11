Oekraïner Andrii Yazykov op podium Molenvencross: ‘Papa, mama en mijn broertje zijn nog in Kiev’

Met uitslagenDe Oekraïner Andrii Yazykov (19) werd zondag derde in de korte veldloop (4740 meter) van de Molenvencross in Helmond. De student van Fontys Hogeschool Eindhoven kwam ruim twee jaar voor de oorlog in zijn geboorteland naar Nederland.

Je wint in Weert de eerste veldloop van de Limbra Crosscompetitie. Nu word je derde achter winnaar Casper van der Putten en Michael Woldemesekel. Ben jij zo goed?

,,Het gaat lekker. Heb me meteen na mijn komst in Eindhoven aangemeld bij Asterix, de atletiekclub voor studenten. Ik train hier samen met veel goede lopers. Daar word je beter door. In Oekraïne is de animo voor het hardlopen veel minder.”

Wat is in Oekraïne populairder: voetbal of boksen?

,,Voetbal. Andrei Sjevtsjenko, en eerder, toen Oekraïne nog onderdeel was van de Sovjet-Unie, de grote Oleg Blochin van Dynamo Kiev. Maar boksen ligt niet ver achter wat populariteit betreft. Vitali en Wladimir Klitsjko, Oleksandr Usyk. Oekraïners staan hun mannetje.”

Toen jij naar Eindhoven kwam, broeide het al in jouw vaderland. De Russische president Poetin bereidde in feite een oorlog voor. Was dat de reden voor jouw verhuizing naar Eindhoven?

,,Nee. Ik wilde International Business studeren in het buitenland. Dat staat voor een Oekraïner beter op zijn cv. En het leren van een andere cultuur verrijkt je.”

Wat is jou zoal opgevallen in de Nederlandse cultuur?

,,Over het algemeen verschillen de karakters van Oekraïners en Nederlanders niet zo. Het zijn overwegend kleine dingen. Je hoort vaak dat de gemiddelde Nederlander nogal direct is. Klopt. Maar de doorsnee Oekraïner is helemaal recht voor zijn raap. Een groter verschil? Op sportief gebied valt me wel wat op. Een Nederlandse atletiekclub bedruipt zichzelf, een Oekraïense club wordt door de staat gefinancierd. Een overblijfsel uit de communistische tijd.”

Mis je jouw familie?

,,Wat denk jij? Natuurlijk. Mijn ouders en mijn broertje van twaalf verblijven in Kiev. Mama en mijn broertje zijn in eerste instantie gevlucht naar Polen, papa mocht het land niet verlaten. Ze zijn weer herenigd in Kiev. De oorlog heeft zich verplaatst. Soms nog een raketaanval in Kiev, maar gezien de omstandigheden is het daar momenteel vrij veilig.”

Waar droom je van?

,,Van vrede in Oekraïne. En van een goede maatschappelijke carrière. Maar ik sluit een sportieve loopbaan op hoog niveau niet uit. Mocht ik me in die richting ontwikkelen, dan zal ik ervoor gaan.”

Uitslagen Molenvencross van HAC in Helmond

Mannen, lange cross senioren (9220 meter): 1. Pepijn van de Westerlo (Eindhoven Atletiek) in 32.20 minuten, 2. Ben Souwen (Eindhoven Atletiek) 33.18, 3. Stan Zeegers (Lopersgroep Deurne) 34,28, 4. Koen van de Mortel (Lopersgroep Deurne) 34,42, 5. Adomas Repsys (Asterix) 35.00, 6. Nick van den Eng (Eindhoven Atletiek) 35,17, 7. Rick Hendriks (Oss’78) 36,28, 8. Richard Dekker (Eindhoven Atletiek) 36,32, 9. Roy Goossens (HAC) 36,48, 10. Luuk van Schijndel (Eindhoven Atletiek) 37.00. Vrouwen: 1. Renée Cardinaals (Loopgroep Aart Stigter) 37.33, 2. Melissa van den Reek (Lopersgroep Deurne) 38.38, 3. Serana Tielbeek-Kemp (Running Team Eindhoven) 38.48, 4. Juliënne Zantingh (‘t Jasper Sport) 44.46, 5. Lotte Grootenboer (HAC) 45.31.

Mannen, korte cross senioren (4740 meter): 1. Casper van der Putten (Asterix) in 15.43 minuten, 2. Michael Woldemesekel (ATV Venray) 16.17, 3. Andrii Yazykov (Asterix) 16.31, 4. Rik van der Steen (Lopersgroep Deurne) 16.40, 5. Awet Habtaeb (Venloop Running Team) 16.50. Vrouwen: 1. Sanne Rijnders (Eindhoven) 20.26, 2. Femke van Gog (Nederweert) 20.52, 3. Hannah Clercx (Asterix) 22.02, 4. Meike Rijsdijk (Asterix) 22.44, 5. Marianne Novak (ATV Venray) 22.47

Sprintcross mannen (1890 meter): 1. Jip Janissen (Belfeld) in 6.29 minuten, 2. Mike van Wouwe (ATH) 6.33, 3. Martijn Jansen (Venloop Running Team) 6.54. Vrouwen: 1. Suze Gipmans (Venloop Running Team) 8.02, 2 Isis Levels (Venloop Running Team) 8.30, 3. Kirsi Kooi (HAC) 8.34.