Oirschotse was eerste Nederlandse in tennis Hall of Fame: ‘Ze moeten me niet vertellen dat ik iets niet kan’

Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer werd onlangs in Newport opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Maar ze was niet de eerste Nederlander die deze eer ten deel viel. In 2014 kreeg de Oirschotse Chantal Vandierendonck (58) een telefoontje uit Amerika.

,,Stan Smith belde me”, zegt Vandierendonck. ,,Ken je hem?” Smith won als tennisprof in de beginjaren zeventig zowel Wimbledon als de US Open. Hij zei tegen Vandierendonck, dat ze zou worden opgenomen in de Hall of Fame. ,,Een verrassing”, aldus de rolstoeltennisster van weleer, die in het enkelspel 136 weken de wereldranglijst aanvoerde. ,,En je bent ook nog eens de eerste Nederlander. Betty Stöve, Tom Okker, Richard Krajicek: grootheden, maar geen Hall of Famers.”

Vandierendonck toog naar Newport, waar ze met egards werd behandeld. ,,Talloze interviews”, zegt ze, ,,persconferenties, fotosessies, diners. En er werden dingen van mij in het museum geplaatst. Mijn wedstrijdrolstoel, kleding, foto’s, een bijbehorend verhaal. Heel leuk om zo de geschiedenis in te gaan. Ik vond laatst videobanden terug. Tijdens het bekijken daarvan, voelde ik weer hoe het was om op de baan te staan. Ik hield van het spelen. Naar tennis kijken, doe ik bijna nooit.”

Uit de auto geslingerd

Ze was 18, toen ze betrokken raakte bij een verkeersongeluk. ,,Ik zat in de auto op de achterbank, mijn ouders zaten voorin. Na een botsing werd ik uit de auto geslingerd. Mijn rug was gebroken. Dwarslaesie. Je komt in een revalidatiecentrum terecht, en je denkt aan alles dat je niet meer kunt doen. Maar daar was alles gericht op hetgeen je wél kon doen.”

,,Mijn karakter veranderde deels", vervolgt ze. ,,Voor het ongeluk was ik een verlegen meid. Erna benaderden mensen me voorzichtig, ze keken de kat uit de boom. Ik zette op een gegeven moment zelf die eerste stap. Je wordt assertiever, en je zelfvertrouwen neemt toe. Laat ik het zo zeggen: ze moeten me niet vertellen dat ik iets niet kan.”

Oude dubbelpartner

Ze tenniste al voor het ongeluk. Daar ging ze mee door, maar dan in een rolstoel. Vandierendonck behaalde drie enkelspelmedailles tijdens de paralympics van respectievelijk 1988 (goud), 1992 (zilver) en 1996 (brons). En ze pakte samen met Monique (Kalkman-) van den Bosch twee keer goud in het dubbel.

,,Of ik Monique nog zie? Eigenlijk niet. Toen ik in 1999 stopte met tennis, liet ik het wereldje achter me. Maar ik heb mijn afscheid nooit officieel aangekondigd. Want wat als je het tennis na een half jaar zou gaan missen? De animo kwam niet terug. Je hoefde niet meer de beste te zijn op de tennisbaan, de prestatiedruk was eraf. Héérlijk. En je richt je op een ander leven. Als industrieapotheker werk ik al 21 jaar met plezier bij BFC in Eindhoven.”

Adrie is haar levenspartner. En ze heeft een zoon uit een eerdere relatie, Noël van 20. “En ik kreeg er door Adrie drie dochters bij”, zegt Vandierendonck. ,,Sporten? Met een vaste groep elke week fitness in revalidatiecentrum Blixembosch. En ik heb een aankoppelfiets. Op en neer naar Boxtel, de wind door je haren. Vaak samen met Adrie. Ik ben gelukkig.”