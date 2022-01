Olympiër Lindsay van Zundert 'valt’ buiten de finale van het EK: ‘Het was er vandaag gewoon niet’

Laatste testcase Oranje in aanloop EK zaalvoet­bal; vijf spelers FC Eindhoven geselec­teerd

Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt op 8 en 9 januari twee oefeninterlands tegen Oostenrijk. Dit is de laatste testcase in aanloop naar het EK dat elf dagen later in Amsterdam en Groningen van start gaat. FC Eindhoven is met vijf spelers in de selectie van bondscoach Max Tjaden vertegenwoordigd.

30 december