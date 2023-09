Omloop Valkenswaard blijft een familiezaak: Daan van Sintmaartendijk opvolger van kleine broertje Roel

Na Roel van Sintmaartensdijk in 2022 ging de zege van de Omloop van Valkenswaard dit jaar naar zijn grote broer Daan. Die was overigens niet met die familie-opdracht van start gegaan. ‘40 kilometer voor de meet was ik eigenlijk al einde latijn.’

Soms lopen de zaken anders dan je gedacht had. Neem Daan van Sintmaartensdijk. Meer dan 160 kilometer investeerde hij ‘best veel kracht’ om zijn ploegmaats van VolkerWessels vooraan af te zetten bij ieder van de 24 gravelstroken. Toen hij dacht zijn werk erop zat, sprong de 25-jarige Zuidlander nog één keer mee als controleur om vijftien kilometer als winnaar van de topcompetitie-klassieker over de streep te komen.

,,Dat was het laatste wat ik nog voor de ploeg kon doen”, glunderde Daan van Sintmaartensdijk toen hij was gehuldigd als opvolger van zijn jongere broertje Roel.

Soms lopen de zaken anders dan je gehoopt had. Neem Nathan Székely. De Belg had in de finale bij de jacht op de kopgroep iets meer steun verwacht van zijn ploeggenoot Brent Clé. ,,Hij boort me hier een vette prijs door de neus”, foeterde Székely, die in de eindsprint een half wiel te kort kwam om Van Sintmaartensdijk te passeren.

Snelheid

Soms lopen de zaken ook zoals je wel gehoopt en verwacht had. Neem Stijn Daemen. De Limburger van BEAT Cycling verdedigde in Valkenswaard zijn leidende positie in de topcompetitie. ,,Mij ging het meer om de punten die er te verdienen waren dan de zege”, gaf Daemen grif toe. In de absolute finale had hij er dan ook alle belang bij om de snelheid hoog te houden in de kopgroep. ,,Wat denk je. Ik was vooraan de enige die hoog stond in het klassement.”

Ik weet dat je op een goede dag op het niveau komt waar je thuishoort Daan van Sintmaartensdijk

Van Sintmaartensdijk was er blij mee. ,,Zelf had ik de benen niet meer om nog veel werk te verzetten. Ik was dertig kilometer daarvoor eigenlijk al einde latijn.” Toen hij zag dat op zo’n twintig kilometer van het einde zijn beide aangewezen koppen Coen Vermeltfoort en Max Kroonen het gat naar de drie vluchters (Daemen, Adne Koster en Casper van der Wouden) niet dicht gereden kregen, besloot Van Sintmaartensdijk zelf nog één keer alles te geven. Met succes. Hij sloot aan bij de kopgroep. ,,Voor mij lag daar al mijn eindstreep. We hadden weer de controle.”

Gerust hart

Het liep dus anders. Van achteruit waagden alleen de Belgen Székely en Clé het gat te overbruggen. Alleen eerstgenoemde slaagde er ook in. Omdat Daemen als een derny de kopgroep op gang hield, begon Vansintmaartensdijk zich rustig aan op te maken voor de eindspurt. Iets wat je doorgaans met een gerust hart kunt overlaten aan de lange Zuid-Hollander. ,,Op het einde liet ik me alleen nog bijna verrassen door die Belg. Gelukkig kon ik hem nog net opvangen.” Van der Wouden ging als nummer drie me op het pdoium. Coen Vermeltfoort won de pelotonspurt voor Stan Godrie.

Voor broertje Roel betekende onder meer de zege in Valkenswaard het ticket naar de World Tour (Intermarché Wanty). Daan zou hem graag achterna gaan. ,,Maar ik weet ook dat hij veel harder rijdt”, lacht de oudste van de twee. Volgend jaar waagt hij zijn kans bij BEAT. ,,Ik wil me blijven verbeteren en ik weet dat je op een goede dag op het niveau komt waar je thuishoort”, is zijn instelling. ,,En ook als ik over een aantal jaren de overstap niet gemaakt heb, dan zal ik ieder in geval het plezier in het fietsen niet verliezen.”

Uitslag: 1. Daan van Sintmaartensdijk 185 km in 4.03.11, 2. Nathan Székely, 3. Casper van der Woude, 4. Adne Koster, 5. Stijn Daemen, 6. Coen Vermeltfoort op 23 sec, 7. Stan Godrie, 8. Klaas Groenen, 9. Sven Pollaer, 10. Joeri Fledderus.

