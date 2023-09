Ondanks de hitte wordt er flink gelopen in Deurne: ‘Het is werm, maar ook prima laup-weer’

In de vroege ochtend steeg het kwik al richting de dertig graden, aar dat mocht de pret niet drukken voor lopers van het Brabants Kampioenschap in Deurne. Met hier en daar een aanpassing kon het feest gewoon doorgaan. ,,Nondeju, wat is het heet.‘’

De commentator van het geheel kon de situatie niet beter samenvatten: ,,Het is werm in Deurne, maar ook prima laup-weer.” Mensen die niks met hardlopen hebben moeten er misschien niet aan denken, maar ondanks de tropische temperaturen verscheen er een grote groep lopers én liefhebbers aan de start in Deurne. Hier en daar zie je wat renners warmlopen voor hun ronde, maar met deze temperaturen zou je bijna denken dat dat onnodig is.

Vandaag wordt er gestreden op de 5, 10 - tevens het Brabants Kampioenschap - en 15 kilometer. Dat laatste zou eigenlijk een halve marathon zijn, maar vanwege de warmte heeft de organisatie ervoor gekozen om die afstand in te korten. ,,Eigenlijk is het de laatste weken gaan spelen bij ons“, zo licht Sven van den Hurk namens de organisatie bij de finishlijn toe. ,,De halve marathon is een zware inspanning, 15 kilometer is iets beter te overzien. Wij vonden het niet verantwoord om het met deze temperaturen door te laten gaan. Dan maar inkorten.‘’

Twintig minuten na het startschot druppelen de eerste renners over de finish. Allen hebben ze de 5 kilometer gelopen, en dat hakt er met deze temperaturen zichtbaar in. ,,Nondeju, wat is het heet”, roept een loopster na de finish hijgend. Iets verderop rust een loopster van de vijftien kilometer even uit bij een van de waterpunten: ,,Ik ben nog nooit zoveel gestopt.‘’

Hulp van familie

Met deze temperaturen een Brabants Kampioenschap winnen geeft een extra goed gevoel. Dat beaamt Rick Hendriks, mannelijke winnaar van de 10 kilometer, dan ook. ,,Het is bizar warm geweest‘’, zo vertelt hij, terwijl hij een paar zweetdruppels van zijn voorhoofd veegt. ,,Ik vond het echt extreem. Mijn ouders en broertje stonden her en der met water langs de kant. Als je zo'n bidon over je heen krijgt, koel je wel een beetje af.‘’

Ook voor de vrouwelijke winnaar van het Brabants Kampioenschap was het een zware beproeving. ,,Ik heb wel vaker in warmte gelopen, maar dit overtrof alles‘’, aldus Melissa van den Reek. ,,Winnen is altijd leuk, zeker met deze warmte, maar ik probeer tijdens het lopen vooral te genieten. Alleen was dat genieten iets minder met deze hitte.‘’

Trainer voor marathon

Tegen twaalven zijn het de eerste lopers van de oorspronkelijke halve marathon die de finish kruisen. Wat vinden zij van het besluit van de organisatie? Begrip is er zeker, maar ergens ook lichtelijke teleurstelling. ,,Ik hoopte eigenlijk dat ze de halve zouden vervroegen, maar dit is uiteindelijk ook prima‘’, aldus Kay Peeters, winnaar van de 15 kilometer. ,,Ik ben aan het trainen voor de marathon, maar met dit weer is het niet verantwoord om dat te doen.‘’

Winnaar van de zilveren plak Max Bergkamp stemt in: ,,Ik zag dit als voorbereiding op de halve van Eindhoven. Dit zou een goede test zijn. Op zich ging het wel prima, ondanks de hitte. Op vakantie had ik veel gelopen in de bergen. Een paar keer was het 35 graden. Ik was dus al een beetje voorbereid.‘’

