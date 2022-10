Ondanks valpartij tankt Guus van den Eijnden uit Gemert vertrouwen met achtste plaats in Tabor

Ook de junioren (17-18 jaar) kwamen bij de wereldbekerveldrit in het Tsjechische Tabor in actie. Guus van den Eijnden uit Gemert behaalde in deze wedstrijd een achtste plek. ,,Jammer dat ik in de vierde ronde ten val kwam, waardoor ik de aansluiting met een groepje dat om de tweede plek reed miste”, aldus Van den Eijnden. ,,Maar ik ben tevreden met deze achtste plek. Dit geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.”

Guus, vertel eens wat meer over de wedstrijd in Tabor?

,,Ik had een hele goede start en dook als eerste het veld in. De eerste ronde heb ik alleen op kop gereden. In de tweede ronde reed een Fransman weg en kwam ik in een groepje met vier achtervolgers terecht. Door een valpartij verloor ik de aansluiting en ik kon helaas ook niet meer terugkomen. Het beste was er toen ook wel een beetje af bij mij, waardoor ik uiteindelijk als achtste ben geëindigd.”

Hoe verloopt je seizoen tot dusver?

,,Heel goed. Ik begon een paar weken terug met een weekend in Duitsland, waarin ik direct tweede en eerste werd. Vervolgens eindigde ik als tweede in de Kleeberg Cross in Mechelen en in veldritten in Frankrijk en België. Daarna heb ik een weekje rust gepakt. Vorige week werd ik achtste in de GP Oisterwijk. Daar liep het niet echt lekker. Maar vandaag ging het weer prima.”

Je rijdt dit seizoen bij het ZZPR.nl-Orange Babies Cycling Team. Hoe bevalt dat?



,,Dat bevalt uitstekend. We worden goed begeleid. Met Floris Haverdings is er nog een tweede junior in de ploeg, met wie ik het ook goed kan vinden. Daarnaast heb ik bij Wielervereniging Schijndel in de zomermaanden ook nog een mooi wegprogramma kunnen rijden, zodat ik mij goed heb kunnen voorbereiden op dit veldritseizoen. Ik hoop dat dit zijn vruchten gaat afwerpen.”

Wat doe je nog meer naast veldrijden?



,,Dit jaar ben ik gestart met een HBO-opleiding Commerciële Economie aan Fontys Hogeschool in Eindhoven. Doordat ik een talentenstatus heb, kan ik dit gelukkig goed combineren met mijn sport. Ik krijg bijvoorbeeld vrij als ik op woensdagmiddag wil gaan trainen in Alphen, of als ik voor een wedstrijd naar het buitenland moet. Dat is wel fijn.”

Wat zijn je doelen voor dit seizoen?

,,Ik wil vooral proberen om goed te presteren in de wereldbekerwedstrijden en bij het EK in Namen, het NK in Zaltbommel en WK in Hoogerheide. Het is altijd lastig om in te schatten wat je moet verwachten, want er komen altijd wel weer wat verrassingen bovendrijven in de grote wedstrijden. Ik hoop dat ik word geselecteerd voor het EK dat over twee weken wordt gehouden in Namen. Dat vind in een schitterende omloop. Mijn ambitie is om daar in de top vijf te eindigen.”