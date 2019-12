Onenigheid als begin van iets moois voor trotse Jerry: ‘De Spelen zijn magisch’

Wat als Ephrahim Jerry als voetballertje van WVVZ uit Woensel destijds geen onenigheid had gehad met zijn trainer? Dan was hij nu niet bekend als handballer. ,,Ik zat in de D1 en omdat de D2 vol zat, werd ik naar de D3 gezet. Nu kan ik erom lachen, maar toen had dat een impact... Ik was er zó klaar mee”, stelt Jerry. Onenigheid is vaak het begin van iets nieuws en moois, weet de Eindhovenaar.