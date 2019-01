Onenigheid in Dakarfractie Gerard de Rooy

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven in laagste versnel­ling naar halve bekerfina­le

9 januari Met opvallend gemak koerste FC Eindhoven via Tigers Roermond richting halve finale van de landelijke zaalvoetbalbeker. De Eindhovenaren hadden weinig moeite met de Limburgse nummer vijf uit de competitie. De 8-0 winst was een magere afspiegeling van het vertoonde spel. Het enige verwijt wat de thuisploeg kon worden gemaakt was dat het voor de pauze de wedstrijd niet vroegtijdig besliste (ruststand 2-0).