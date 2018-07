Ongekend sterke comeback van Herlings: 'Snelheden liggen zó hoog'

Compoundti­tel voor Jody Vermeulen

1 juli Jody Vermeulen van OGIO Eindhoven heeft zondagmiddag de Nederlandse titel handboogschieten in de compoundklasse gewonnen. Op de Parade in Den Bosch versloeg ze in de finale van de niet-olympische discipline Sandra van der Looij (Batavieren Treffers Weert) met 6 punten verschil: 145-139.