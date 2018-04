ONK zijspancross voortijdig stopgezet na val Willemsen/Bax

Bij de start van de enige overgebleven manche ging het al snel mis. De combinatie Willemsen en Robbie Bax leek onderweg naar een overtuigende kopstart, maar kwam in een spoor terecht en belandde op zijn kant. Hierna werd de nummer 111 ook nog eens geraakt door een achteropkomende deelnemer. Vooral de Gelderlander leek er slecht aan toe en bleef lang liggen. Ook Bax leek aangeslagen, maar kon op eigen kracht naar de kant. Na hulp van het medische personeel kwam Willemsen weer overeind, om even later zich via de brancard en de ambulance naar het ziekenhuis te laten vervoeren. Hierdoor moest de wedstrijd stop worden gezet.

Rode vlag

Voor Etienne Bax, die vorige week tijdens de GP in Oss zijn sleutelbeen brak en als toeschouwer aanwezig was, betekent de annulering van de manches in Valkenswaard dat hij geen schade oploopt in het ONK-kampioenschap. Willemsen had enigszins onbedreigd de leiding kunnen pakken als hij overeind was gebleven, maar blijft nu tweede achter Stuart Brown en Joe Millard, die ook niet aanwezig waren. Het is bovendien nog maar de vraag of Willemsen op tijd hersteld zal zijn om over een week, tijdens de GP van Frankrijk, aan de start te verschijnen. Bax gaf eerder aan wel op tijd hersteld te zijn om van start te gaan.