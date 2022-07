Ook de handbalsters PSV naar de eredivisie: ‘Natuurlijk willen we erin blijven’

PSV Handbal komt in het nieuwe seizoen zowel met het eerste mannen- als vrouwenteam uit in de eredivisie. De mannen waren daar eerder al zeker van dankzij hun behaalde tweede plaats in de eerste divisie; de vrouwen moesten wat langer wachten. De Eindhovense handbalsters nemen nu de plek in van het vrijwillig degraderende Fortissimo.

Bestuurslid Stef van der Stokker ziet het als een grote uitdaging om met de twee vaandelteams op het hoogste nationale niveau uit te komen: ,,Mooi dat deze lang gekoesterde wens nu in vervulling gaat. Maar er moet wel het nodige gebeuren. Organisatorisch, maar ook sportief. We zijn daarom bezig met versterkingen. Zo zijn we bij het mannenteam al zeker van de komst van Lars Hijstek en Hans van Roessel van GHV uit Goirle.” Gisteren maakte de club ook nog bekend dat Sam Gijsbertse van Achilles’95 ook naar PSV komen.

Ook bij de vrouwen zit er beweging in: cirkelspeelster Hilke Weijs keert bijvoorbeeld terug van Fortissimo. Van der Stokker: ,,Er stromen daarnaast een aantal jeugdspeelsters door naar de selectie. De eredivisie brengt ook meer kosten met zich mee. Daarom zijn we bezig met het opzetten van acties om extra geld te genereren en proberen we nieuwe sponsors aan te trekken.”

Bjorn Willunat (43) stond vorige week voor het eerst als trainer/coach voor de groep. Hij is de opvolger van Jeroen Baats. Die leidde - nadat hij eerder al de mannen van Bevo 2 naar de eredivisie loodste - nu dus ook de PSV-dames naar het hoogste niveau.

Aanpassingen

De uit Venlo afkomstige Willunat heeft er zin in: ,,Het is een grote uitdaging om komend seizoen in de eredivisie te spelen met deze ploeg. Dat wist ik op het moment dat ik hier tekende nog niet. PSV heeft nu ineens twee ploegen in de eredivisie. Op langere termijn vergt dat natuurlijk aanpassingen in de clubstructuur en op het gebied van faciliteiten, maar voor nu verandert het weinig aan de centrale doelstelling. En dat is om het team door te ontwikkelen en te laten groeien. Dat zou bovenin de eerste divisie zo zijn en geldt ook onderin de eredivisie.”

Ambitieus

Feit is dat de weerstand komend seizoen een stuk hoger zal zijn. Daar is Willunat zich van bewust: ,,We weten bij voorbaat dat we regelmatig flink om de oren zullen krijgen. Daar moeten we ons mentaal op voorbereiden. Natuurlijk willen we erin blijven, maar als dat niet lukt is het ook geen ramp. Als we dan maar een leerzaam seizoen hebben gehad. We gaan de degradatiestrijd aan met nog een paar ploegen. Minimaal eentje daarvan onder ons houden, is onze doelstelling. Mijn speelsters zijn ambitieus, talentvol en fanatiek. Dat wordt de basis van ons spel.”