Ook PSV kan FC Twente niet afstoppen in Vrouwen Eredivisie

PSV is niet de eerste ploeg die FC Twente dit seizoen punten afsnoept in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De koploper won in Eindhoven ook de twaalfde wedstrijd.

PSV kwam in het doordeweekse inhaalduel helemaal niet slecht voor de dag, al zat een stuntje er uiteindelijk dus niet in: 0-3.

Met een mooie opening bood Esmee Brugts in de zesde minuut Zera Hulswit een grote kans. De flankaanvalster, die in de winterstop haar eerste contract ondertekende, schoot echter over. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak via een rollertje van Elena Dhont: 0-1.

De thuisploeg, getraind door Rick de Rooij, creëerde vervolgens de kansen. Zo schoot Inessa Kaagman de bal op de lat en dacht heel PSV recht te hebben op een strafschop na vermeend hands binnen de zestien. De jonge scheidsrechter Sterre Bijlsma uit Best wuifde het moment echter weg en de vrouwen kunnen niet terugvallen op de VAR.

PSV kon moed putten uit de eerste helft. Een uitbraak aan het begin van de tweede helft resulteerde echter in een goal van eredivisie-topscorer Fenna Kalma: 0-2. PSV bleef geregeld tot aan de vijandelijke goal komen, maar miste enig geluk in de afronding. Al ontbrak het daar ook aan raffinement om Twente in verlegenheid te brengen. Kalma maakte er in de 90ste minuut zelfs nog 0-3 van.

Geen Thestrup meer

Bij PSV geen Amalie Thestrup meer. West Ham United huurt de Deense aanvoerster voor een half jaar en koopt daarmee in wezen haar contract af. De Canadese nieuwkomer Lisa Pechersky was dinsdag nog niet wedstrijdfit. PSV hoopt dat zij komende zondag in eigen huis tegen Ajax wel kan spelen. Ook Jeslynn Kuijpers, Emmeke Henschen en Maxime Snellenberg ontbraken nog in de Eindhovense wedstrijdselectie. Jeugdspeelster Fleur Stoit (19) mocht invallen.

PSV - FC Twente 0-3: 7. Dhont 0-1, 50. Kalma 0-2, 90. Kalma 0-3.

Opstelling PSV: Alkemade; Koeleman (Levels), Hendriks, Van Es, Bross; Kaagman (78. Stoit), Strik (70. Biesmans), Worm (63. Ripa); Hulswit, Smits, Brugts.