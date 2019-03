Ook stuurman Bax heeft nu een eigen truckchauffeur: ‘Je kunt niet alles zelf’

Nieuwe lente na waanzinni­ge winter voor Thomas Briels van Oran­je-Rood

13:20 Toen Thomas Briels (31) half februari weer aansloot bij Oranje-Rood had hij het gevoel twee jaar weg te zijn geweest bij de club. ,,Niet normaal wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden”, blikt Briels terug in het clubhuis van Oranje-Rood.