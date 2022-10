Op de top van de Grossglockner haalt Tisha Volleman nieuwe energie voor WK turnen

Na haar tweede plaats zaterdag in Rotterdam tijdens de laatste kwalificatiewedstrijd lijkt de 22-jarige Eindhovense verzekerd van een startplek op de WK over twee weken in Liverpool. Voor het eerst sinds de EK in augustus turnde ze weer een volledige meerkamp, inclusief sprong. ,,Ik heb al een tijdje last van mijn achillespezen. Vanaf 2019 gaat het op en af. Na de EK heb ik sprong en vloer aan de kant gegooid om het een kans te geven om echt te laten herstellen. Het voelt goed dat ik er weer sta op alle toestellen. Alleen moeten nu nog de puntjes op de i komen.”

Gletsjertocht

Tussen EK en WK zitten dit jaar maar drie maanden. Dan ligt overbelasting op de loer. Na het toernooi in augustus in München gunde ze zichzelf een weekje vakantie, maar stilzitten kan Volleman niet. Ze maakte een gletsjertocht naar de top van de Grossglockner (3798 meter) en deed ook aan wildwatervaren. Vader en moeder waren er ook bij. ,,Mijn ouders vinden dat ook geweldig. We zijn echt een topsportfamilie. De Grossglockner liepen we aangelijnd met ijshaken onder de voeten met een gids omhoog. Het is best een hoogteverschil dat je op een dag overbrugt en je krijgt er lekker spierpijn van. Dat gaf me even een ontlading na de EK, want het voelt als in the middle of nowhere. Heb ik toch nog een hoogtetraining meegepikt. In de bergen ben je echt weg van alles. Daarna heb je heel veel motivatie om de zaal in te stappen voor de komende WK. Met mijn energie zit het wel goed, merk ik.”