Op deze dag won een goedzak uit Eindhoven de GP Zijspancross: ‘Onze exen komen gewoon op de koffie’

Rijn van Gastel handelt in auto’s. Inkoop, verkoop, reparatie. De zon schijnt, het interview vindt buiten plaats op het terrein voor zijn garage in Tongelre. Hij wil actiefoto’s laten zien. ,,Efkes mijne mens vragen”, zegt ie. ,,Gréétje! Waar liggen die ouwe foto’s?” Zijn vriendin komt even later uit het aangrenzend huis. Ze loopt naar de garage en verschijnt na een minuut weer. Dit keer met een grote doos in haar handen. Honderden foto’s uit de jaren 70 en 80. ,,Het leven stond in het teken van de cross”, zegt de ex-crosser. ,,Mijn toenmalige vrouw deed alles voor me. Ze heeft zich tien jaar lang weggecijferd. Mijn spullen stonden altijd keurig ingepakt klaar. Maar op een geven moment had ze er genoeg van. Ik trouwens ook.”