Op je dertiende debuteren bij PSV: ‘Vrouwen moet je anders benaderen dan mannen’

waterpoloAnnelot van Rooijen debuteerde op haar dertiende in het eerste team van PSV. Negen jaar later is ze aanvoerster en de oudste van de ploeg. Afgelopen zaterdag verloren de Eindhovense waterpolosters met 6-9 van Het Ravijn. PSV verloor al zijn wedstrijden dit seizoen en staat laatste in de eredivisie.

Hoe kijk je terug op het seizoen tot nu toe?

,,Het is een moeilijk seizoen. We hebben vijf nieuwe speelsters. Niet alleen moesten we aan elkaar wennen, maar ook aan onze nieuwe coach Peter Simons. Het begin was goed, maar de laatste weken zaten we in een neerwaartse spiraal.”

Coach Peter Simons is de opvolger van Henri Schouten en zijn assistent Veronie Swart. Wat is er veranderd?

,,Peter is een mannencoach. Hij is to the point, maar dat werkt niet altijd. Vrouwen moet je anders benaderen dan mannen. Sommige speelsters vinden hem te boos reageren. Peter is heel fanatiek en direct, dat komt soms negatief over. Als team hebben we samengezeten en dat besproken, maar we moeten ook kritisch naar onszelf kijken. We gaven niet alles en zeiden niks tegen elkaar. Het moet meer uit onszelf komen. We moeten elkaar motiveren en er ook na tegenslag voor blijven gaan. Behalve zijn manier van coachen heeft Peter ook andere inzichten. Hij heeft goede en leuke trainingsvormen. We doen veel aan schiettraining. En tijdens wedstrijden ligt de nadruk op de verdediging.”

Hoe zorg je dat de sfeer goed blijft?

,,De sfeer is goed, we gaan supergoed met elkaar om buiten het water. Als team moet het in het water wel beter. Ik denk dat we elkaar wel de waarheid durven te zeggen als dat nodig is.”

Jullie kunnen niet degraderen, zorgt dat voor rust?

,,We hoeven niets en groeien als team. Het team is jong met een gemiddelde leeftijd van zo’n twintig jaar. De jongste is negentien en de oudste ben ik. Voor de toekomst ziet het er goed uit. Dit seizoen is het hopen dat we nog een keer winnen, maar als de neuzen dezelfde kant op staan dan kunnen we De Ham pakken of een keer stunten tegen Polar Bears, ZVL of Het Ravijn.”

Niet alleen bij jullie team waren er wijzigingen, ook bij het eerste en tweede mannenteam vertrokken er stafleden en daarnaast stopte de voorzitter. Is het inmiddels weer rustig bij de club?

,,Ik heb het persoonlijk niet als onrustig ervaren. Natuurlijk is het wel even kijken wie komen er voor terug en hoe gaat het met de voorbereiding op het seizoen, maar dan draait het weer om je eigen team en spel.”