Op speeddate met zestien Amerikaanse coaches: zo komen Brabantse sporters in de VS terecht

Hij had al in China gestudeerd, maar toen Paul de Koning in 2007 de kans kreeg om een master te volgen in New York hoefde hij geen twee keer na te denken. Zeker omdat hij zijn studie mocht combineren met voetballen voor de Long Island University. ,,We gingen op trainingskamp in Californië, vlogen naar uitwedstrijden. Bizar. Ik heb daar een fantastische tijd gehad”, zegt De Koning. Hij maakte er vrienden voor het leven: zo bezocht hij jaren later een bruiloft in Mexico-Stad van de Finse spits met wie hij in New York speelde. ,,Dat gun je toch iedereen?”, grijnst hij.