Openwaterzwemmer Pepijn Smits ruilt zijn zwembroek in voor een toga: ‘Terugkeer is uitgesloten’

Ineens was daar vorige week het bericht dat Pepijn Smits (24) stopt met topsport. De talentvolle openwaterzwemmer uit Oirschot was het water nog niet zat, maar ontdekte een nog grotere passie: de advocatuur.

De meeste sporters die al jong stoppen houden de deur op een kiertje. ‘Zeg nooit nooit’ klinkt er dan. Niet bij openwaterzwemmer Pepijn Smits. ,,Nee hoor, een terugkeer gaat er zeker niet komen. Dat is uitgesloten.”

Dat vastberadene antwoord komt niet omdat hij het zwemmen spuugzat is, of omdat de coronapandemie zijn motivatie heeft doen afbrokkelen, verzekert hij. ,,Ik wil gewoon één ding goed doen in plaats van twee dingen half.” En dat ene ding wordt de opleiding tot en daarna carrière als advocaat. ,,Ik heb als sporter altijd gestreefd naar het hoogst haalbare en ga nu hetzelfde doen in de advocatuur.”

Quote Het zijn werelden die wel op elkaar lijken. Het gaat om doorzetten Pepijn Smits

Smits ontdekte de afgelopen tijd hoeveel plezier hij uit zijn studie Rechtsgeleerdheid in Tilburg haalde. Het bachelordeel zit er nagenoeg op en hij kan nu, eerder dan gepland, met het masterdeel beginnen. ,,Het zwemmen was heel belangrijk voor me, maar ik heb ook altijd gezegd dat mijn opleiding er niet onder mocht leiden. Toen ik onverwacht bericht kreeg dat ik stage kon lopen bij een advocatenkantoor in Rotterdam, moest ik echt kiezen. De stage is precies wat ik wil, maar niet te combineren met topsport.”

Hij verkoos de toga boven de zwembroek. ,,Het zijn werelden die wel op elkaar lijken. Het gaat om doorzetten, strijden, winnen. De levenslessen die ik in het zwemmen heb opgedaan, hoop ik de komende tijd te kunnen benutten.”

Gevormd als mens

Smits gold als een belofte in het open water, iemand die wellicht ooit het stokje van Ferry Weertman over kon nemen. Grote individuele successen kwamen er niet. Daar is hij niet verbitterd over. ,,Ik kijk met een trots gevoel terug op mijn sportcarrière. Het heeft me veel mooie momenten opgeleverd en gevormd als mens. Je weet natuurlijk nooit wat er was gebeurd als ik andere keuzes had gemaakt. Maar alleen topsport doen, zonder studie, was voor mijn nooit een optie.”

Quote In 2016 werd ik derde bij een wereldbe­ker­wed­strijd in Canada. Dat was een reis die ik samen met mijn moeder maakte Pepijn Smits

Olympisch kampioen Weertman werd een ideale trainingspartner en goede vriend, maar onbedoeld ook een sta-in-de-weg. Smits zijn route naar de Spelen in Tokio liep al in 2019 dood. ,,,Daar mag maar één sporter per land naartoe. Dat ik Ferry voor mij had was inderdaad lastig. Moeilijker kan bijna niet.”

Zijn moeder als trainer

Toch kende zijn carrière nog genoeg mooie momenten. In 2018 werd hij, met onder andere Weertman en die andere olympisch kampioen, Sharon van Rouwendaal, Europees Kampioen op de estafette. ,,Dat was heel gaaf. Maar ik ben ook erg trots op mijn individuele zesde plek op de 5 kilometer op datzelfde EK. In 2016 werd ik derde bij een wereldbekerwedstrijd in Canada. Dat was een reis die ik samen met mijn moeder maakte. Zij trainde mij tot ik in 2014 naar de nationale ploeg ging, maar naar sommige wedstrijden ging ze daarna nog als coach mee. Om dat samen mee te maken was erg speciaal.”