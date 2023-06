Oranje-Rood heeft met vertrouwd gezicht eerste versterking binnen

De mannen van Oranje-Rood zijn voor aankomend seizoen in de Tulp Hoofdklasse Hockey versterkt met Thijs Bams. De 31-jarige aanvaller komt over van HC Tilburg, waar hij zeven jaar heeft gespeeld. Bams tekent voor één jaar.

Een nieuw gezicht is Thijs Bams allerminst op de velden van Oranje-Rood. De multifunctionele aanvaller speelde in het verleden al twee periodes in het eerste van Oranje Zwart en gaat nu op voor een derde termijn in het vaandelteam van de Eindhovense hockeyclub. De afgelopen zeven jaar was Bams vaste waarde bij HC Tilburg, waardoor hij nu een bak aan ervaring meeneemt naar zijn nieuwe teamgenoten in Eindhoven.

Hoewel Bams dus zeven jaar ergens anders hockeyde, is hij nooit écht weggeweest bij Oranje-Rood. De aanvaller is namelijk in meerdere hockeytechnische functies werkzaam bij de Eindhovense club. Momenteel is hij actief als trainer/coach van Jongens A1 en hij fungeert als technisch manager. Daar bovenop komt nu dus zijn nieuwe dienstverband als speler van heren-1.

,,Deze overstap is voor mij een ‘choice of life’’’, laat Bams in een eerste reactie weten. ,,Als kersverse vader heb ik nog steeds sportieve ambities. Ik zocht een uitdaging op het hoogste niveau en dat dat bij de club kan waar ik al gespeeld heb, is fantastisch. Ik sta straks met jongens op het veld die ik vroeger nog gecoacht heb, daar kijk ik ontzettend naar uit.’’

Bams is de eerste versterking voor de ploeg van coach Jeroen Baart in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Tulp Hoofdklasse. Daar tegenover staat het vertrek van de Duitse aanvaller Laurens Halfmann, die de club na twee seizoenen heeft verlaten. Ook Pim Haring (HC Tilburg), Michiel Moret (Kampong) en Job Scheffers (Victoria) hebben elders een nieuwe uitdaging gevonden.