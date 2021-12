Oranje-Rood maakt geen fout tegen HC Helmond, maar spaart de tegenstander

Een streekderby met Oranje-Rood en HC Helmond in de hoofdklasse zaalhockey? Voor de speelsters van beide ploegen was het eigenlijk niet echt een ding. Voor Oranje-Rood is HC Helmond een tegenstander die niet onderschat mag worden, maar ook niet meer dan dat. Simpelweg een ploeg waarvan gewonnen moet worden, gezien de krachtsverhoudingen.

In het Helmondse kamp werd de derby wel even kort aangestipt, maar geldt Oranje-Rood vooral als reus waartegen een stunt schier onmogelijk is. Dat de Eindhovense hockeysters zondag bij rust al met 5-0 voorstonden was dan ook niet echt een verrassing. Opmerkelijker was het tweede bedrijf, waarin HC Helmond de schroom van zich afgooide en meer va-banque ging spelen. Het maakte een fraaie eretreffer en kreeg er nog één tegen, wat een 6-1 eindstand betekende.

Ondanks dat Oranje-Rood geen moment in de problemen kwam, was het verschil tussen de eerste en tweede helft groot. ,,We begonnen goed en maakten onze kansen ook bijna allemaal af. In de tweede helft zette Helmond goed druk op onze rechterkant, daar hadden we moeite mee”, zag Oranje-Rood-speelster Kim Hendrix. De ruime zege verloor de verdedigster niet uit het oog, maar noemde het (niet) constant spelen wel ‘een aandachtspunt’.

Vertrouwen tanken

Want juist dat constante spel is heel belangrijk voor Oranje-Rood, de ploeg die op het veld nog geen enkele zege boekte. Een goed zaalhockeyseizoen met enkele (ruime) zeges kan dan als startpunt fungeren van de comeback die Hendrix met haar ploeg wil en moet maken tijdens de tweede seizoenshelft van de hoofdklasse op het veld. Hendrix: ,,Zo hoog mogelijk eindigen en met name vertrouwen tanken, dat is voor ons het belangrijkste in de zaalcompetitie.”

HC Helmond-speelster Danique Drayer was nuchter onder de nederlaag. Een stunt hing weliswaar nooit in de lucht, maar de Helmondse spelopvatting is prijzenswaardig. ,,We weten dat hun individueel allemaal beter zijn dan wij, dus het enige dat we kunnen doen is onze schouders eronder zetten en keihard werken”, aldus de middenveldster. ,,We pakten het goed op in de tweede helft en dan zie je dat we het ook topploegen lastig kunnen maken. Dat is echt een teamprestatie.”

Voor Oranje-Rood scoorde Lisa Post, Trijntje Beljaars, Thirsa Kho (2x), Carmen Victoria en Sian Keil. De enige Helmondse treffer kwam op naam van Isa Huybers. Later op de middag kwamen beide teams nogmaals in actie. Oranje-Rood won knap met 4-1 van Amsterdam, terwijl HC Helmond tegen een nieuwe nederlaag aanliep: 1-3 tegen Ring Pass Delft.

Mannen Oranje-Rood wachten nog op eerste zege De mannen van Oranje-Rood hebben nog weinig succes geboekt in de hoofdklasse zaalhockey. De Eindhovenaren scoorden zondag veel, maar kregen er nog meer om de oren. Tegen Kampong deed de ploeg lang mee, maar verloor het toch met 8-4. Later op de middag leek Oranje-Rood te gaan winnen van Tilburg, maar tien seconden voor tijd moest het alsnog de gelijkmaker slikken: 6-6. ,,Die laatste was een heel zure. Ongelofelijk dat we die pot niet hebben gewonnen”, zei Bob de Voogd. Oranje-Rood staat onderaan met één punt, waardoor er de komende speelrondes werk aan de winkel is.