Oranje-Rood maakt zich op voor zinderende ontknoping

De hockeymannen van Oranje-Rood hebben nog niks, maar na de zege (1-2) uit bij HDM is het zicht op de play-offs weer iets verbeterd. Door de resultaten op de andere velden werd de Eindhovense ploeg zelfs de winnaar van het weekend in de Tulp Hoofdklasse.

Net zoals vorige week tegen Amsterdam stond de jeugdige tweede doelman Nieki Verbeek ook zondag onder de lat bij Oranje-Rood. Pirmin Blaak ondervindt nog te veel last van een hoofdblessure en was er daardoor niet bij tegen HDM. Onbekend is nog wanneer hij weer inzetbaar is voor de Eindhovenaren.

Oranje-Rood begon sterk in Den Haag en volgens verdediger Gijs van Merriënboer was dat geen toeval. ,,We wilden goed starten en direct het verschil maken, omdat je weet dat het anders een lastige middag kan worden op HDM. Dat lukte heel aardig en we waren voor rust veruit de betere ploeg.’’ Uit dat overwicht wist Oranje-Rood in het eerste kwart direct al munt te slaan. Doelpunten van Thomas Briels en Sam Lane leverden een comfortabele 0-2 voorsprong op.

Rekening gepresenteerd

Ook daarna was de ploeg van coach Jeroen Baart heer en meester. ,,We bleven uit de duels en gaven weinig weg’’, aldus Van Merriënboer. Na rust verzuimde zijn ploeg echter om HDM de nek om te draaien en daarvoor kreeg het ook de rekening gepresenteerd. Met nog ruim een kwartier op de klok kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd en daarna was het vrouwen en kinderen eerst bij Oranje-Rood.

Van Merriënboer: ,,In het verleden zijn we vaker tegen een domper aangelopen uit bij HDM. Het is een vechtploeg en met het Haagse publiek erachter kun je het jezelf heel lastig maken als je de wedstrijd niet op tijd beslist.’’ Daar kunnen nu ook de spelers die wat minder lang bij Oranje-Rood spelen over meepraten. HDM kreeg in de laatste minuut nog twee strafcorners, maar die werden door goed verdedigend werk van achtereenvolgens doelman Verbeek en daarna aanvoerder Joep de Mol onschadelijk gemaakt. ,,We hebben het onszelf moeilijker gemaakt dan nodig was, maar het belangrijkste is dat de punten mee in de tas konden.”

Perspectief op play-offs

Eind goed, al goed voor Oranje-Rood. Zeker toen de uitslagen van de concurrentie doorkwamen in het Eindhovense kamp, waardoor het perspectief op een ticket voor de play-offs er nu iets beter uitziet. ,,We hebben nog helemaal niks, elke wedstrijd is een finale”, zegt Van Merriënboer. Oranje-Rood is opgeklommen naar de vierde plaats in de Tulp Hoofdklasse en treft bovendien nog Pinoké, de grote concurrent. Ook staan er nog topwedstrijden tegen Bloemendaal en Kampong op de rol, die ploegen komen beide nog naar Eindhoven.

Naast de drie belangrijke punten én het puntverlies van de concurrentie was ook het optreden van Verbeek onder de lat wederom een opsteker voor Oranje-Rood. De 18-jarige sluitpost hield de Eindhovense ploeg in de slotfase met een aantal goede reddingen op de been en had daarmee een aandeel in de zege. ,,Heel knap’’, vindt Van Merriënboer.

Scoreverloop: 12. 0-1 Briels, 13, 0-2 Lane (sc.), 42. Verzuu 1-2.

Stand Tulp Hoofdklasse mannen: 1. Kampong 19-49, 2. Bloemendaal 19-44, 3. Rotterdam 19-35, 4. Oranje-Rood 19-34, 5. Pinoké 19-32, 6. Den Bosch 19-29, 7. Klein Zwitserland 19-27, 8. Amsterdam 19-25, 9. HGC 19-20, 10. HDM 19-13, 11. Schaerweijde 19-9, 12. Voordaan 19-1.