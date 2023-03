Oranje-Rood sleept punt uit het vuur na doelpuntenfestijn: ‘Een rollercoaster’

Tussen­tijds afscheid bij hockeyclub As­ten-Someren, maar Eva Zegwaard heeft een heel goede reden

Na elf jaar trouwe dienst in het vaandelteam zwaaide HCAS-speelster Eva Zegwaard (28) afgelopen weekend af. Het is natuurlijk niet gebruikelijk om tijdens het seizoen te stoppen, maar de bevlogen hockeyster had een geldige reden.