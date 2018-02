Oranje-Rood verliest ook troostfinale in zaal

'Dit was mijn dag niet', zegt Maud Kaptheijns over haar WK veldrijden

3 februari Het huilen stond Maud Kaptheijns nader dan het lachen toen ze haar eerste rondje reed op het WK veldrijden in Valkenburg. ,,Dit kan een prachtig parcours zijn, maar nu had het zich omgetoverd tot iets wat ik niet wilde", zei de vrouw uit Westerhoven over het strijdtoneel waarop ze zo hevig had gehoopt haar seizoen spetterend te kunnen afsluiten.