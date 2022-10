Oranje-Rood weet waar het naartoe moet na nederlaag tegen Bloemendaal

Bij de topper in de Tulp Hoofdklasse tussen regerend landskampioen Bloemendaal en Oranje-Rood werden in het eerste kwartier de mannen van de jongens gescheiden. De Eindhovenaren lieten zich in de openingsfase afbluffen en liepen daardoor de rest van de wedstrijd achter de feiten aan: 3-0.

Bij Oranje-Rood-coach Jeroen Baart kwam het stoom uit de oren na de nederlaag op het Bloemendaalse Kopje. Oranje-Rood wil dit seizoen de gevestigde orde uitdagen en minimaal de play-offs halen, maar tegen de regerend landskampioen werd duidelijk dat daarvoor nog enkele stappen gezet moeten worden. In de openingsfase werden de Eindhovenaren overlopen en een ploeg als Bloemendaal heeft niet veel nodig om dat uit te drukken in de score.

Thierry Brinkman zette – na een fantastische assist van de uit Deurne afkomstige Tim Swaen – de Mussen op voorsprong, waarna ook Arthur van Doren en Dennis Warmerdam trefzeker waren voor de thuisploeg. Na die derde treffer haalde Bloemendaal de voet van het gaspedaal, waardoor de schade voor Oranje-Rood niet nog verder opliep. ,,We stonden in het begin gewoon niet ‘aan’ en een ploeg als Bloemendaal is simpelweg te goed om niet met volledige focus en honderd procent energie te bestrijden’’, beaamde Oranje-Rood-middenvelder Tijmen Reijenga.

Donderspeech

Een verklaring voor het niet ‘aan’ staan had Reijenga niet, maar de donderspeech die hij en zijn teamgenoten in de rust te verwerken kregen sorteerde in ieder geval effect. Na rust liet Oranje-Rood verzorgd hockey zien, maar een doelpunt waardoor de spanning terug in de wedstrijd zou komen bleef uit. Oranje-Rood kreeg via Thibeau Stockbroekx en Gijs van Merriënboer kansen, maar steeds stond de doelman Eindhovens succes in de weg.

Bloemendaal leunde – gesterkt door de comfortabele 3-0 voorsprong – achterover en hield achterin de rijen gesloten. Reijenga: ,,Om dan een doelpunt te maken moet alles kloppen en dat was vandaag bij ons gewoon niet het geval.’’ De spelopvatting van Oranje-Rood in de tweede helft was in ieder geval prijzenswaardig, want de Eindhovenaren lieten het hoofd niet hangen en bleven jagen op een doelpunt, ook al viel die niet.

Om na de nederlaag van een échte klap te spreken ging Reijenga wat te ver, maar de druiven waren natuurlijk wel degelijk zuur. ,,We weten nu wat het niveau is waar we naartoe moeten, daar moeten we met z’n allen keihard aan gaan werken.’’

Lering uit trekken

Baart vond dat de uitslag van de wedstrijd voor zich sprak en baalde ontzettend van de manier waarop zijn ploeg in het begin te kijk werd gezet. ,,Dat is absoluut iets waar we lering uit moeten trekken’’, beseft hij. De coach typeerde het spel van Oranje-Rood als een rollercoaster, waarmee hij bedoelt dat de stabiliteit zo nu en dan nog ontbreekt om het niveau van bijvoorbeeld Bloemendaal te benaderen. ,,We moeten streng zijn voor onszelf en in de spiegel kijken. De details moeten goed zijn.’’

In de komende dagen zal Oranje-Rood de scherven aan elkaar moeten lijmen en zich opnieuw opladen, want zondag wacht de volgende topwedstrijd. Dan gaat de ploeg op bezoek bij Kampong, dat de nog ongeslagen koploper is in de Tulp Hoofdklasse. En dan wil Baart een signaal van zijn ploeg zien.

Scoreverloop: 6. Brinkman 1-0, 14. Van Doren 2-0, 16. Warmerdam 3-0 (sc.)