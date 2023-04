‘Oude’ honkballers PSV winnen ook in Tilburg: ‘Het fanatisme krijg je er niet uit’

PSV-honkballer Stijn Korthout (39) woont in Tilburg, hij is er zelfs geboren en getogen. De catcher van de Eindhovense club heeft deze zondag extra zin in een potje honkbal. PSV speelt in Tilburg tegen Korthouts oude club Blue Lions.

Het zoontje van Korthout is ook aanwezig. ,,Ik heb Matthew dit weekeinde”, zegt Korthout. ,,Hij is vier, maar maak je niet ongerust. Matthew zit net zo makkelijk twee uur rustig naast de dug-out. En zijn oma is er ook.”

Het typeert derdeklasser PSV vandaag de dag. De Eindhovense ‘boys of summer’ zijn mannen met een gezin geworden. Een vriendengroep, die weer bij elkaar is gekomen om te honkballen. Veel mag, vrijwel niets moet. ,,Maar pas op, hè”, waarschuwt Korthout. ,,We willen wel winnen. Het fanatisme van vroeger krijg je er nooit helemaal uit.”

PSV is verre van compleet. Pitcher Thomas Roijers ontbreekt vanwege zijn verjaardag. Nathan Lefevere moet na een inning of vijf naar huis om te gaan werken. ,,Misschien komt Nick (Nick Boot van 45, red.) wat later”, zegt Korthout. ,,Hij heeft met zijn gezinnetje ergens een huisje gehuurd. Nick zou kijken of-ie na het uitchecken nog op tijd in Tilburg kon zijn.” Boot haalt het uiteindelijk niet.

PSV start met Gijs van Gemert op de heuvel. Hij doet het uitstekend. Hij houdt het zeven innings vol. PSV komt met 5-11 en 6-13 voor te staan. Maar in de achtste inning krijgt gelegenheidspitcher Chris Ge de ballen om zijn oren. Blue Lions leidt: 14-13. Korthout maakt er in de negende slagbeurt met een sliding 14-14 van, waarna PSV nog eens vier keer scoort. Ge maakt het nog even spannend in de negende slagbeurt van Blue Lions, dat tot 16-18 terugkomt.

Wedstrijd overslaan geen probleem

Korthout sloot acht jaar terug aan bij PSV. Dat was in het laatste PSV-jaar van spelers als Jurriaan Korff en Bart Hanegraaff uit Eersel, die tegenwoordig de blits maakt als een van de coaches van Major League-club Pittsburgh Pirates. Matthew heeft er geen benul van. Het interesseert hem wellicht ook niet. De jongen houdt nauwlettend in de gaten wanneer zijn papa aan slag komt. ,,Mooi”, zegt zijn papa.

,,De eerste vijftien jaar miste ik misschien vijf wedstrijden. Je droomt van een profcarrière in Amerika. Als we nu op woensdag trainen, ben ik er niet. Dan is Matthew bij mij. Toen-ie werd geboren, stopte ik met honkbal. Maar het begon na twee jaar te kriebelen. En het is prima hoe het nu gaat. We hebben voor het seizoen afspraken gemaakt. Een verjaardag of zo, en je wilt een wedstrijd overslaan? Geen probleem.”

PSV wint weer. Drie potjes gespeeld, drie zeges. De Eindhovense ploeg gaat aan kop in de derde klasse. Wat als PSV promoveert naar de tweede klasse? ,,Daarover hebben we het nog niet gehad”, aldus Korthout. ,,Maar de tweede klasse is een stuk sterker dan de derde klasse. Moeten we weer vaker gaan trainen. Laatst, extra innings tegen Ducks. Tien innings als catcher, ik stond te trillen op mijn benen. Je wordt ouder, papa.”