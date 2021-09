Overstap van dames- naar gemengd korfbal is niet zomaar gemaakt: ‘Voelt als een andere sport’

amateurbijlageDSC is de beste Brabantse club in het gemengde korfbal. De Eindhovense formatie beschikt over vier speelsters die de overstap maakten vanuit het dameskorfbal. Die overgang blijkt echter nog niet zo gemakkelijk.

Tjeerd Kooiman (31) was de afgelopen jaren zowel trainer van damestopklasser DDW/SDO uit Lage en Hooge Mierde als DSC. Vanaf dit seizoen richt de Eindhovenaar zich puur op DSC, dat uitkomt op het tweede niveau van Nederland: de hoofdklasse. Maar Kooiman weet dus waar hij over praat als het gaat om het verschil tussen dameskorfbal en de gemengde variant.

,,Het grootste verschil is het veel hogere tempo. De handelingssnelheid is het grootste leerpunt voor speelsters die de overstap maken. Gelukkig zien wij dat de speelsters die naar ons komen zich allemaal snel ontwikkelen. Al wil dat niet altijd zeggen dat je jezelf zomaar ineens in het eerste speelt. Dat geeft niets, want je moet niets overhaasten. Bovendien speelt ons tweede team in de reserve-hoofdklasse. En dat is ook echt een hoog niveau.”

Dameskorfbal wordt vooral gespeeld in dorpen in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg. Voor de vrouwenlijn kan het stadse DSC zo makkelijker regionaal talent aan zich binden dan de korfbalclubs boven de rivieren.

Overstap van Stormvogels naar DSC

Jessie Heuveling (20) uit Luyksgestel is dit seizoen nieuw bij DSC. Zij maakte de overstap vanuit Stormvogels. ,,Ik wil het beste uit mezelf halen. Het was altijd al een droom om in een gemengd team te spelen”, toont Heuveling zich ambitieus. ,,Het is wel erg wennen: het voelt bijna als een andere sport. Doordat we met mannen en vrouwen door elkaar spelen, ontstaat er een heel andere dynamiek. Verdedigen en aanvallen is ook heel anders. Qua rebounden was ik bij de vrouwen best sterk, maar dat hoef ik bij het gemengde korfbal niet eens te proberen. Want die mannen springen je finaal omver.”

Met mannen erbij echt nog veel meer aan de bak

De van Altior in Heeswijk-Dinther afkomstige Marloes Pennings (23) begint aan haar vierde seizoen bij DSC. ,,Het derde team was een prima leerschool. Na twee seizoenen in het tweede hoop ik nu door te stoten naar het eerste team. Dat is het doel. Maar dat haal je niet zomaar. Toen ik hierheen kwam, dacht ik dat mijn conditie goed was. Maar dat bleek een misvatting. Met de mannen erbij, moet je echt nog veel meer aan de bak. Eenmaal gewend aan het spelletje en het tempo, vind ik gemengd korfbal nog veel leuker dan met alleen vrouwen.”

Quote Het vrouwen­korf­bal had ik wel gezien. Daar lag voor mij geen uitdaging meer Michelle Smulders

Yara Koster (27) speelde eerder voor Spes uit Milsbeek en begon drie jaar geleden in het tweede van DSC. ,,Halverwege mijn tweede seizoen kwam ik in het eerste. Maar toen volgde corona. Ik heb dus nog geen volwaardig seizoen in het eerste gespeeld. Daar hoop ik dit seizoen verandering in te brengen. Maar als het weer het tweede wordt, is dat ook prima. De besten halen het eerste team. Als jij daar dan niet bijzit, is dat even zuur. Maar we gunnen het elkaar van harte.”

Stevig potje korfbal

Michelle Smulders (ex-Spes) is met haar 30 jaar één van de routiniers bij DSC. De Schijndelse kwam er drie jaar terug meteen in het eerste terecht, maar richt zich nu op het tweede team. ,,Het vrouwenkorfbal had ik wel gezien. Daar lag voor mij geen uitdaging meer. Ik merkte dat ik er steeds minder plezier in kreeg. Die uitdaging is er bij het gemengde korfbal wel. Met de mannen erbij kan en mag er veel meer. Ik houd wel van een stevig potje korfbal: bij het dameskorfbal zien ze me dus niet snel meer terug.”