Padel heeft de toekomst, met Brabant als broeinest: ‘We spelen met het hele gezin’

Het voelde alsof hij weer kind was en voor het eerst tegen een bal trapte bij vv UNA, zegt Dylan van der Waarden (27) met een grijns. Voor de duidelijkheid: de Veldhovenaar heeft het niet over zijn rentree op een voetbalveld, maar over zijn eerste potjes padel, de snelst groeiende sport in Nederland. Van der Waarden had zijn kicksen al even opgeborgen toen een vriend, met wie hij al squashte, hem in juni meenam naar Tennis én - let op - Padelclub Metzpoint in Veldhoven. ,,Hij zei: ‘Ga mee, dat vind je vast leuk.’ En dat is het. Je speelt zo een rally en hebt het snel onder de knie”, zegt Van der Waarden op een van de twee padelbanen, waar het ook nu druk is.