Papa Glenn Coldenhoff gaat op de motor risico’s niet uit de weg: ‘Als de helm opgaat, vergeet je alles’

Cijfers liegen niet. Glenn Coldenhoff (32) is bezig aan een van zijn beste MXGP-jaren. Door zijn derde plaats gisteren in de GP van Lommel staat hij steviger op de vijfde plaats in de tussenstand. Alleen in 2019 eindigde hij hoger: derde. De bronzen plek bij de afrekening behoort nog altijd tot de mogelijkheden met nog zes grands prix te gaan. ,,Maar mijn eerste doel is om zo snel mogelijk mijn eerste overwinning van het jaar te boeken. Ik had het gevoel dat het hier had gekund, maar jullie hebben vandaag niet de beste Glenn gezien.”

Als de helm opgaat, vergeet je alles en leef je in het moment Glenn Coldenhoff (32)

2023 is sowieso een onvergetelijk jaar voor de Yamaha-fabrieksrijder uit Best. In de week voor de openingsrace in Argentinië werd hij vader van dochter Faye. In de wielersport zijn voorbeelden bekend van sprinters die opeens angstiger worden in een massaspurt, eerder hun benen stil houden of in de remmen knijpen. Hoe zit dat in de motorcross, een sport waar het gevaar elke ronde op de loer ligt. Coldenhoff (32) ,,Nee, ik ben niet voorzichtiger geworden op de motor. Als de helm opgaat, vergeet je alles en leef je in het moment.”

,,Vorig weekeinde in Loket heb ik juist gigantisch veel risico genomen, meer dan ik zelf wilde. Mijn start in de tweede manche was niet goed. Ik had het idee dat ik toch minimaal podium moest kunnen rijden. Daarom die risico’s. Twee keer kwam ik goed weg, de derde keer, in de laatste ronde, ben ik nog ten val gekomen. Er is wel wat veranderd in mijn leven, maar de risico’s zijn niet veranderd. Ik draai al een aantal jaren mee in de MXGP. Het is altijd zoeken naar een balans tussen veel risico of te veel risico. Met alle ervaring die ik heb, heb ik daar inmiddels een goede middenweg gevonden.”

Crash in Lommel

Coldenhoff mist zelden of nooit een grand prix. Dat is de voornaamste reden dat hij de afgelopen acht jaar vijf keer de beste Nederlander was in de eindstand van het WK MXGP. De andere drie keer moest hij Jeffrey Herlings boven zich dulden, die een veel dikker medisch dossier heeft. De laatste grote crash van Coldenhoff dateert van drie jaar geleden. Hij brak twee ruggenwervels en miste daardoor de laatste zes WK-wedstrijden. Het liefst wordt hij niet herinnerd aan dat pijnlijke voorval in Lommel. ,,Een ongeluk zit in een klein hoekje. Soms val je hard, soms ietsje minder. Ik kom nooit thuis van een grand prix dat ik nergens pijn heb. Het is altijd afzien. Spierpijn hier, spierpijn daar. Ik praat liever niet te veel over blessures, want ik weet dat ze op de loer liggen.”

De vier maanden oude Faye was er gisteren bij in Lommel, maar kreeg weinig van de wedstrijd mee. Coldenhoff nam zijn dochtertje niet mee het podium op. Dat is in de motorcross niet gebruikelijk, in tegenstelling tot in het wielrennen. ,,Ik vind haar daar nog te klein voor.”

Door het vaderschap blijft Coldenhoff na een race niet zo lang hangen in fouten. ,,Als je na een mindere GP thuis komt en je kindje is daar en is blij, verandert er wel wat. Ik ben altijd heel gestructureerd en gefocust. Soms té, waardoor het niet helemaal lekker wil lopen. Nu probeer ik het een beetje los te laten. Daardoor beleef ik het crossen op een relaxtere manier.” Dat gaat zeker niet ten koste van de resultaten.