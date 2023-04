Passie, emotie en strijd brengen exotisch FC Botafogo uit Strijp naar eerste divisie

Na jaren van droogte beleven de zaalvoetballers van FC Botafogo weer eens een historisch hoogtepunt. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie is de formatie uit het Eindhovense stadsdeel Strijp in de Topklasse niet meer in te halen. FC Botafogo promoveert naar de eerste divisie.

In 1987 werd de club met de exotische naam opgericht in de Pumastraat in Eindhoven. Studenten uit Curaçao en de Antillen vonden elkaar bij Chen Constancia (70) thuis. ,,Botafogo is Portugees voor vuur en daar staan we voor", vertelt zijn zoon Edry. ,,Pa komt nog altijd kijken. Ik ben vanaf eind vorige eeuw als zestienjarige speler bij FC Botafogo betrokken geraakt en deze vereniging heeft mij nooit meer losgelaten. We zijn in de periode 2003 tot 2008 vijf keer achtereen gepromoveerd. Een exotische inslag, passie en strijd kenmerken onze multiculturele vereniging die toegankelijk is voor iedereen.“

Derde generatie

Constancia junior (39) is tegenwoordig een van de boeien waarop FC Botafogo drijft. Eerst als speler en vanaf 2020 als keeper en penningmeester. ,,Het is, hoe zal ik het zeggen, een duidelijk uit de hand gelopen hobby. Dit is de derde generatie waarvan ik nu deelgenoot ben. Het was voor mij vorige week toen we de titel pakten een explosie van emotie toen ik zag hoe die jonge gasten losgingen.“

Het kampioensfeest volgde afgelopen vrijdag in het sportcafé van Brabantia. ,,Heerlijk om samen met familie, vrienden, ouders en teamgenoten deze titel in deze gezellige omgeving te mogen vieren. De familie heeft de catering verzorgd. Het is doorgegaan tot in de late uurtjes.“

Het kampioenschap werd vorige week in Gorinchem al behaald tegen de nummer twee, ZVG Cagemax. Constancia: ,,Het was een gekkenhuis. De hele wedstrijd stond bol van de spanning. Wat een ontlading toen Pino Granviel in de laatste seconde de 2-3 binnenschoot. Ik verwacht dat we met dit team zeker in de eerste divisie mee kunnen.“

FC Botafogo was uiteindelijk de terechte kampioen. ,,We hebben het hele seizoen constant gespeeld en uiteindelijk maar twee keer verloren en een keer werd het een gelijkspel. Nadat ik als speler stopte vanwege mijn blessuregevoeligheid, ben ik gaan keepen. Zo hoor ik er nog steeds bij. Ik kan het spelletje niet missen.“

Vrouwenteam

Met voormalig international Kenneth Cecilia als coach staat aanvallend zaalvoetbal hoog in het vaandel bij de Strijpse formatie. ,,Iedere speler kan hier zichzelf zijn. We zijn vorig jaar begonnen met een vrouwenteam en zij hebben vorige week de districtsbeker gewonnen. Zo zie je dat we er zijn voor iedereen.“