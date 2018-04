Pechvogel Etienne Bax ziet kampioenschap verder uit zicht verdwijnen

Hoewel de snelheid er goed inzit, beleeft Etienne Bax geen best weekeinde in Talavera de la Reina. Tijdens de derde wedstrijd van het wereldkampioenschap zijspancross verloor de wereldkampioen uit Bergeijk wederom kostbare punten op de concurrentie. Dit keer was een technisch mankement de boosdoener. Ook Daniël Willemsen en Robbie Bax behaalden geen maximaal resultaat.

De gebroeders Bax konden hierdoor geen van beiden optimaal profiteren van de grote afwezige, het duo Valentin Giraud en Elvijs Mucenieks dat tweede staat in het kampioenschap. De Fransman en zijn Letse bakkenist probeerden iets nieuws op een van de sprongen tijdens de warm-up, maar dat ging niet zoals gepland. Vooral Mucenieks was er niet best aan toe en dus geen punten voor het tweetal in Spanje.

De eerste manche werd gewonnen door de combinatie Koen Hermans/Nicolas Musset, voor kampioenschapsleiders Marvin Vanluchene en Ben van den Boogaart. Robbie Bax werd met rijder Daniël Willemsen vierde. Etienne Bax en bakkenist Kaspars Stupelis gingen door mechanische problemen niet eens van start in die eerste manche. Een fikse teleurstelling na sterke optredens in de kwalificatierace (tweede) en de warm-up (eerste). Dat bracht het totaal van Bax dit seizoen op al drie nulresultaten in zes manches, nadat hij in Oss zijn sleutelbeen brak door een valpartij.

Strijd om tweede plaats

In de tweede manche was Etienne Bax er wel bij en wist hij zich naar de tweede positie te rijden. De verdedigend wereldkampioen was als vijfde weg, maar ging al gauw voorbij Hermans en passeerde ook zijn broer Robbie, die na een sterke start door het veld zakte naar de vijfde positie. Later in de race vochten Etienne Bax en Stupelis om de tweede plaats met het duo Stuart Brown en Joe Millard. In de zevende ronde ging Bax naar de tweede positie. Vooraan had Vanluchene samen met Ben van den Boogaart inmiddels een voorsprong van twaalf seconden gepakt op de achtervolgers, dat bleek voldoende voor de overwinning.

Zo was het leidende duo in het kampioenschap, Vanluchene en Van den Boogaart, de grote winnaar van het weekend. Zij pakten de GP-winst (47 punten) voor Hermans en Musset (43). Robbie Bax en Daniël Willemsen werden vierde (34). Etienne Bax eindigde door zijn uitvalbeurt pas als negende (22). Hoewel Willemsen en Robbie Bax een plekje stegen ten opzichte van Giraud, bedraagt de achterstand op de leiders in het kampioenschap nu maar liefst 26 punten. Etienne Bax staat op zelfs 73 punten achterstand en een derde titel is dan ook heel ver weg na het weekend in Spanje.