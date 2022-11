Per toeval raakte Melissa van den Reek verknocht aan hardlopen: ‘Ik wil door blijven zetten’

Het Zandbos is voor Melissa van den Reek, zelf een Deurnese, geen onbekend terrein. ,,Ik ken de route; we trainen er altijd met de Lopersgroep Deurne’’, zo vertelt de 22-jarige Melissa van den Reek, die het dit najaar goed doet in de Limbra Crosscompetitie. Achter Layne Hammer-Rios werd ze tweede bij de lange cross.

,,Jammer genoeg ben ik in de laatste 400 meter ingehaald door een ander meisje. Daar baal ik wel van, maar ik ben op zich wel tevreden met het eindresultaat. Nu heb ik wel weer iets om naartoe te trainen.’’

Leuker dan dansen

Het competitieve is iets wat de Deurnese in het hardlopen typeert. Vijf jaar geleden leerde ze de loopsport per toeval kennen. Sindsdien is ze er helemaal verknocht aan. ,,Ik zat toen op dansen, maar moest aan mijn conditie gaan werken. Toen ben ik gaan hardlopen. Dat vond ik eigenlijk veel leuker dan dansen.’’

Quote Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en al mijn energie eruit te gooien Melissa van den Reek (22), atlete Lopersgroep Deurne

Al snel ging Van den Reek veel meer lopen. Dat is sindsdien altijd zo gebleven; het hardlopen is een van haar grootste passies geworden. ,,Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en al mijn energie eruit te gooien. Je kunt even je gedachten verzetten tijdens het lopen. Dat vind ik superfijn.’’

Extra gezellig

Sinds afgelopen maart heeft Van den Reek zich ook ingeschreven bij atletiekvereniging Lopersgroep Deurne, waar ze een aantal keer per week onder de pannen is. ,,Normaal gesproken liep ik in mijn eentje, maar voortaan loop ik dus met een groep. Dat maakt het hardlopen extra gezellig.’’

Een andere mooie bijkomstigheid; sindsdien boekt de 22-jarige nog meer vooruitgang dan voorheen. ,,Dat is ook logisch; je wordt door de anderen extra gemotiveerd. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben namelijk heel competitief ingesteld en wil altijd door blijven gaan. Deze vooruitgang wil ik dus ook doorzetten.’’

Of de toekomst haar nog meer zeges gaat brengen? Daar twijfelt de Deurnese niet aan. ,,Ik blijf nu sowieso meelopen in de Limbra-competitie. Dat vind ik heel leuk, ook omdat er meer dames bij zitten. Tot januari blijf ik me daarop richten. Daarna ga ik superhard trainen voor de halve marathon in Venlo. Dat moet zeker goedkomen.’’

Bij de mannen ging de winst bij de Zandboscross naar Stan Zeegers van het organiserende Lopersgroep Deurne. Teun Duisters van Eindhoven Atletiek en Melissa Bevers van GAC Gemert waren de beste op de korte cross.

Michael Beuwer winnaar Driedorpencross in Sint-Oedenrode Michael Beuwer van Eindhoven Atletiek heeft gisteren de Driedorpencross in Sint-Oedenrode gewonnen. Hij was bij de hardloopwedstrijd van Fortuna’67, meetellend voor de Kempische Crosscompetitie, veertien tellen sneller dan Marco van Erp. Thijs van den Berg finishte als derde. Bij de vrouwen was veterane Eefje Ottevanger van Eindhoven Atletiek de snelste op de lange cross. Bij de korte cross ging de zege naar Jan van den Hoogen (Prins Hendrik) en naar Laura Hoogers (Cifla).