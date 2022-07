Piepjong, talentvol en nu al op een olympische toernooi: deze twee Brabantse sporttalenten gaan voor succes in Slowakije

,,Het is een droom die uitkomt”, zegt Pien van Daal met een lach op haar gezicht. Het is voor haar nog allemaal heel onwerkelijk. ,,Voor de coronabreak deed ik nog helemaal niet mee in de top en nu sta ik als enig Nederlands meisje op een olympisch toernooi.” Het geeft haar een gevoel van trots. ,,Je land vertegenwoordigen is altijd mooi, zeker op deze leeftijd. Een ontzettende opsteker voor je vertrouwen. Nu ga ik m’n best doen om Europa te verbazen.”

Natuurtalent

Van Daal begon op haar zevende met turnen bij vereniging TONIDO in Valkenswaard. Het was al snel duidelijk: Pien is een natuurtalent. Na een jaar vertrok ze al uit Valkenswaard om het hogerop te zoeken. Na een uitstapje in Boxtel kwam ze uiteindelijk uit bij RTC Topturnen Zuid in Den Bosch. Daar turnt ze in de Eredivisie waar ze hoge ogen gooit. ,,Ik doe bij de wedstrijden die ik turn vaak mee om de bovenste plekken. Eerder dit jaar werd ik eerste in de kwalificatie wedstrijd voor het Europees jeugd Olympisch Festival. In juni voegde ik daar nog eens een Nederlands Kampioenschap aan toe.”

Volledig scherm Pien van Daal. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Dat Pien talent heeft is dus wel duidelijk. Nu moet ze laten zien dat ze ook kan presteren op vreemde bodem. Ze maakt kans op drie verschillende onderdelen. ,,Ik kom sowieso uit op de meerkamp. Dat zijn alle toestellen bij elkaar. Als ik daar goed presteer, kwalificeer ik mijzelf voor een toestelfinale. Dat is een finale op een enkel toestel zoals de balk of vloer. Als laatste zit er wellicht ook nog een gemixte finale in. Hierbij vorm ik een duo met de Nederlandse turner die ook naar Slowakije gaat. Ook deze kwalificatie hangt af van hoe goed ik presteer op de meerkamp.”

Getemperde verwachtingen

,,Ik verwacht eigenlijk dat ik niets ga winnen”, zegt Van Daal op een nuchtere toon. ,,Ik probeer er altijd vanuit te gaan dat ik niets win, dan kan het alleen maar meevallen. Daarnaast weet ik niets van mijn tegenstanders, alleen dat ze hoogstwaarschijnlijk heel goed zijn. Ik ga van mijn eigen krachten uit. Turnen blijft een jurysport, dus je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Volledig scherm Flora Wang uit Acht doet ook mee aan het EJOF. © Orange Pictures

,,Voor mij kwam de kwalificatie eigenlijk niet als een verrassing”, vertelt de nuchtere Flora Wang (15) uit Acht terwijl ze een slok van haar drinken neemt. Het talent had al snel in de gaten dat ook zij mee mocht naar Slowakije. ,,Ze keken vooral naar eerdere resultaten en hoe je trainde. Toen wist ik al dat het goed zat.”

In mei kreeg ze van de Nederlandse badmintonbond te horen dat ze als enige badmintonster mee mocht naar Oost-Europa. ,,Het maakt mij natuurlijk wel trots. Uitkomen voor je land is een eer. Tijd om Europa te laten zien wat ik kan.”

Stoelendans

Wang was nog maar zeven jaar oud toen ze het racket al regelmatig in haar handen had. ,,Op die leeftijd begon ik bij BC Dropshot in Den Haag.” Toen Wang negen jaar werd, verhuisde ze richting Eindhoven. Dat was het begin van een ware stoelendans. ,,Ik heb sindsdien een aantal clubs versleten. Ik begon bij BC Geldrop, maar al snel kwam ik erachter dat mijn niveau hoger lag. Ik verkaste voor twee jaar naar BC Olympia in Tegelen om vervolgens uit te komen voor de Roosterse BC. Daar heb ik vorig jaar Eredivisie gebadmintond. Een heel lijstje dus.”

Quote Uiteinde­lijk wil iedereen winnen, dus die winst zit natuurlijk wel in mijn achter­hoofd Flora Wang

De vijftienjarige badmintonster verwacht veel van het evenement. “Het is niet voor niets een olympisch toernooi. Het wordt groots. Groter dan ik ooit heb meegemaakt.” Ze speelt maandag de eerste wedstrijd in haar poule. ,,Er zijn in totaal acht poules. Ik zit in een poule met Zwitserland, Servië, België en Letland. Twee van deze landen gaan door. Mocht ik doorgaan, speel ik een knock-outfase met de zestien overgebleven landen.”

,,Ik maak zeker wel kans”, zegt Wang vastberaden. ,,Als ik mijn goede vorm van afgelopen maanden vast houd, zie ik mijzelf sowieso ver komen. Ik doe namelijk niet onder van de rest.” Toch gaat Wang er blanco in. ,,Ik heb geen specifiek doel voor mijzelf opgesteld, maar hoop is er altijd. Uiteindelijk wil iedereen winnen, dus die winst zit natuurlijk wel in mijn achterhoofd. Ik ga in ieder geval alles geven in de hoop mijn land trots te maken.”