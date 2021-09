Piepjong team van Volley moet de druk zien te vermijden: ‘Een beetje ervaring kan van pas komen’

veldrijden Yara Kastelijn weet weer wat winnen is: ‘Fijn om niet langer achter de feiten aan te rijden’

13:21 Yara Kastelijn (24) reed zaterdag op de Mijnberg van Beringen in één ruk naar de zege. Voor de voormalige Europese kampioene veldrijden uit Neerkant was het vooral een grote opluchting dat alles eindelijk weer op zijn plaats begint te vallen na een seizoen waarin de kop de benen in de steek liet.