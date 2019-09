Pieter Braun ‘jongleert met de vorm’ om te slagen op de meerkamp

Nieky Holzken krijgt nieuwe kans op wereldti­tel in Jakarta: ‘Geef me de buit’

16 september Nieky Holzken (35) krijgt een nieuwe kans op de wereldtitel van ONE Championship. De Helmonder neemt het op 25 oktober opnieuw op tegen Regian Eersel, de regerende wereldkampioen in de klasse tot 77 kilo. In mei verloor hij nog van Eersel, hij aast nu op revanche. ,,Geef me de buit!”