Play-offkoorts stijgt bij Oranje-Rood naar hoogtepunt

Na een knap gelijkspel (2-2) tegen regerend landskampioen Bloemendaal én de nederlaag van Pinoké tegen Kampong heeft Oranje-Rood plaatsing voor de play-offs in de Tulp Hoofdklasse volledig in eigen hand. Komende zondag kan de ploeg in een rechtstreeks duel met Pinoké de trekker overhalen.

Oranje-Rood-aanvoerder Joep de Mol balde zondag zijn vuist na het laatste fluitsignaal en keek tevreden om zich heen. In een enerverend duel met Bloemendaal, dat een ticket voor de play-offs al lang en breed binnen heeft, sleepte De Mol en zijn ploeggenoten één punt en bovendien een mentale opsteker uit het vuur. Voor een bomvolle tribune in Eindhoven liet Oranje-Rood zien dat het de afgelopen weken stappen heeft gemaakt en het een topploeg ontzettend lastig kan maken. En het belangrijkste: ,,We blijven volop in de race’’, zegt De Mol.

Quote Bloemen­daal weet al een tijdje dat ze tweede gaan worden in de reguliere competitie. Dan speel je met een andere urgentie Joep de Mol (27), hockeyer Oranje-Rood

De beste kansen waren zondag zelfs voor de thuisploeg. Al moet dat volgens De Mol wel enigszins in een context worden gezien. ,,Bloemendaal weet al een tijdje dat ze de play-offs gaan halen en ook dat ze tweede gaan worden in de reguliere competitie. Die willen vooral in hun ritme blijven en de boel heel houden. Dan speel je met een andere urgentie dan een ploeg die de punten nog heel hard nodig heeft, zoals wij’’, aldus de captain.

Fris en gretig

Desalniettemin oogde Oranje-Rood fris en gretig en via Jamie van Aart was het ook snel raak. Amper een minuut later was het echter weer gelijk, toen Sheldon Schouten de bal verspeelde en Thierry Brinkman dat namens Bloemendaal genadeloos afstrafte. Na rust kwam Oranje-Rood andermaal goed voor de dag en via Sam Lane vond de ploeg ook een hernieuwde voorsprong. Niet alleen aanvallend maakten de Eindhovenaren indruk, ook verdedigend stond het sterk. Dat de ploeg in de eerste drie kwarten geen enkele strafcorner tegen kreeg, sprak boekdelen.

Quote We wilden laten zien dat Oran­je-Rood in goeden doen van iedereen in Nederland kan winnen of het op z’n minst moeilijk kan maken Joep de Mol (27), hockeyer Oranje-Rood

Uit de eerste strafcorner die Bloemendaal uiteindelijk wél kreeg zette Deurnenaar Tim Swaen – weliswaar in vier instanties – de 2-2 op het bord en daar bleef het bij. Voor Oranje-Rood betekende dat het vijfde gelijkspel na de winterstop, maar deze smaakte wel veruit het zoetst. ,,Het gevoel na een punt tegen Bloemendaal spreekt voor zich”, stelt De Mol. ,,We wilden laten zien dat Oranje-Rood in goeden doen van iedereen in Nederland kan winnen of het op z’n minst moeilijk kan maken. Dat is wel gelukt.”

Stappen gemaakt

De Eindhovense aanvoerder prees het optreden van ‘de jonkies’ in zijn team, die ondertussen helemaal niet meer zo jong zijn. ,,Kijk naar Max de Bie, Max Kuijpers, Sheldon Schouten. Die hebben het waanzinnig opgepakt en zijn écht verder dan een jaar geleden. Die houden zich niet alleen staande in zo’n wedstrijd, maar zijn ook écht goed. Thibeau Stockbroekx en Gijs van Merriënboer mogen ook gerust in dat rijtje. Allemaal jongens die al langer bij ons zijn, de afgelopen jaren stappen hebben gemaakt en het is prachtig dat dat er nu aan het uitkomen is.’’

Belangrijkste wedstrijd in jaren

Aanstaande zondag volgt volgens De Mol de belangrijkste wedstrijd in jaren voor Oranje-Rood. ,,Zie het maar als de kwartfinale van de play-offs’’, zegt hij. Bij een overwinning op bezoek bij Pinoké gaat Oranje-Rood de play-offs in. Bij elk ander resultaat valt de beslissing op de laatste speeldag. Pinoké speelt dan echter tegen het al gedegradeerde Voordaan en Oranje-Rood treft dan koploper Kampong. De Mol: ,,We weten wat ons te doen staat.”

Vrouwen Oranje-Rood op matchpoint Na een klinkende 5-1 overwinning op bezoek bij het Rotterdamse Victoria is het kampioenschap in de promotieklasse een kwestie van tijd voor de vrouwen van Oranje-Rood. Met nog drie wedstrijden te gaan verdedigt de ploeg van coach Rob Haantjes een voorsprong van zeven punten en dat gaan de Eindhovense hockeysters normaal gesproken niet meer weggeven. De doelpuntenproductie werd zondag verzorgd door Guusje Moes, Janneke van de Venne (2x), Madelief de Beer (strafbal) en Charlotte Schrijvers. Komende zondag krijgt Oranje-Rood de eerste kans om de titel definitief veilig te stellen. Dan speelt de ploeg op eigen veld tegen Push, dat nog in de race is om een plek in de top drie.