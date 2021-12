Polsblessure zit Yara Kastelijn dwars: streep door komende wedstrijden

Herlings heeft de WK-titel nog in eigen hand en weet wat hem te doen staat: ‘Woensdag is het oorlog’

Of hij tevreden moest zijn met zijn GP-zege in de MXGP van Lombardije, wist motorcrosser Jeffrey Herlings achteraf niet. Hij was gisteren de snelste, maar is in de strijd om het wereldkampioenschap niets opgeschoten.

8 november